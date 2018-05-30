Спустя 71 год после приказа белорусского ветерана наградили орденом Славы III степени

О том, что на его пиджаке, помимо прочих почти трех десятков наград, должен блестеть еще и орден Славы III степени, Константин Анисимович Потапчик, 92-летний ветеран из-под Минска, узнал совсем недавно.

Заместитель председателя совета его ветеранской организации, исследуя наградные документы Подольского архива, наткнулся и на датированные… аж 1947-м годом документы красноармейца Потапчика. Или Патапчика, как там было обозначено. Ошибка в фамилии, вероятно, и задержало церемонию официального вручения боевой награды на целый 71 год. Она состоялась 30 мая. И герой ее дождался.

- В годы войны о медалях никто не думал, они нам были не нужны, - улыбается, но все же скромничает дедушка. - Я выполнял долг. Думал о том, как освободить свою советскую родину, советских людей, мою семью. Как спасти собственные жизни. Как сэкономить патроны в конце концов, чтобы шли они "по делу". С фронта ведь не вернулись мой отец и мой двоюродный брат, не пришли 32 человека из нашей деревни… Били и меня, но я не отступал. А про то, что участникам войны еще и награды могут быть положены узнал, лишь когда мне вручили медаль "За отвагу". А орден... Он больше нужен не мне. А вот мои внуки, правнуки смогут сказать, что их дед был толковым человеком. Хотя, конечно, приятно. Я же кровь проливал, полгода лечился, инвалидом стал, спина у меня и теперь израненная.

Воевать ему пришлось недолго. Родные края были освобождены, еще молодого Константина призвали на фронт, дали в руки автомат Дегтярева и бросили в бой за освобождение Польши. Необученные парни массово гибли, под прицельный обстрел попал и пулеметчик Потапчик. Однако лучше чем сам ветеран о его подвиге рассказывает сайт podvignaroda.ru. Пока Константин Анисимович отмахивается: за что, мол, орден, и сам не знаю, сканированная версия наградного листа не дает забыть: "Красноармеец Потапчик Константин Анисимович, будучи в должности руч. пулеметчика 1109 с.п. 330 с.д. 50 армии 2-го Белорусского фронта. Принимал активное участие в боях с немецкими захватчиками с 25.07.44 г. по 14.08.44 г. В бою при занятии Августовского канала был тяжело ранен. Сквозное пулевое ранение таза с повреждением берцовой кости и нервной системы позвоночного столба" (орфографию мы сохранили). Ветеран, к слову, рассуждает: если бы из-за этого самого ранения его не "списали" из армии в народное хозяйство, то и награду бы, наверное, получил вовремя...

А зимой орден Славы III вернулся и в семью Кузьмы Куксенкова из Могилевского района Беларуси. Ветерана, которого уже давно нет в живых. Его награду, а затем и наградной лист, обнаружили поисковики на пашне. А вот при каких обстоятельствах орден был утерян, уже, пожалуй, и не узнаешь.

