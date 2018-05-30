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30.05.2018 09:00
Рубрика: Экономика

США могут разрешить Дерипаске оставить 40% En+

Текст: Роман Маркелов

Российский бизнесмен Олег Дерипаска должен снизить свою долю в группе En+ с 66 до 40 процентов. Такое условие поставил Минфин США для снятия санкций с группы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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Источник агентства также отметил, что обычно требуется сокращение доли сильно ниже 50 процентов, но в случае с En+ власти готовы прийти на сохранение Дерипаской 40 процентов группы.

На прошлой неделе было объявлено о выходе Дерипаски из совета директоров "Русала" в связи с санкциями. До этого в отставку ушли семь топ-менеджеров компании, номинированных En+.

Минфин США расширил санкционный список 6 апреля 2018 года. В него попал в том числе "Русал", контролируемый Олегом Дерипаской через En+.

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