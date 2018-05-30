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30.05.2018 17:59
Рубрика: В мире

США ввели санкции против шести граждан и трех компаний Ирана

Текст: Станислав Хамдохов

Министерство финансов США включило в санкционный список шесть граждан Ирана и три иранские организации.

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Как сообщило Управление ведомства по контролю над иностранными активами, в число организаций, на которые наложены санкции, попали тюрьма "Эвин" в Тегеране, в которой, по утверждению американцев, содержатся политзаключенные, компания Hanista Programing Group, а также консервативная религиозная организация "Ансар-э Хезболлах".

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Санкции введены также в отношении Абдулали Али Асгари, Хосейна Альхарама, Абдулхассана Фироузабади, Абдольсамада Хорамабади, Абдольхамида Монтасамы и Хамида Остада.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной сделке, достигнутого в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия).

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