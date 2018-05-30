Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на приговор жителю Сочи Анзору Магамадову, осужденному на девять лет колонии общего режима за попытку присоединиться к террористам запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

Приговор был вынесен Северо-Кавказским окружным военным судом.

Магамадов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ - в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, частью 1 статьи 222 УК РФ - в незаконной перевозке огнестрельного оружия, частью 1 статьи 222.1 УК РФ - в незаконной перевозке взрывных устройств. Военная коллегия Верховного суда постановила признать обвинение и наказание по этим статьям законными, а срок заключения оставила без изменения.

Адвокаты осужденного в апелляционной жалобе настаивали на изменении приговора суда первой инстанции, аргументируя свою позицию тем, что в Ростове-на-Дону при назначении наказания суд не учел смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние подсудимого и признание им своей вины. Защита Магамадова полагала, что по данным статьям суд мог назначить Магамадову наказание, не связанное с лишением свободы. По мнению адвокатов, "суд не принял во внимание отсутствие иных доказательств, подтверждающих вину подзащитного, кроме его собственных признательных показаний". Выступая на заседании военной коллегии Верховного суда, адвокат Любовь Александрова утверждала, что обнаруженное в автомобиле осужденного оружие не могло быть расценено как доказательство его вины, поскольку на нем отсутствовали отпечатки пальцев Магамадова.

По словам адвоката, судом также не была учтена положительная характеристика личности ее подзащитного.

Представитель гособвинения просил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, убедительно доказав, что "фактические обстоятельства по делу установлены правильно и в суде были представлены в достаточном количестве доказательства, подтверждающие вину Магамадова. Прокурор подчеркнул, что "наказание назначено с учетом всех смягчающих обстоятельств и оснований для дальнейшего его смягчения не имеется".

Судом и следствием установлено, что Магамадов намеревался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ организации. При задержании в его автомобиле было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатка.