Матчи третьего этапа Лиги Наций, нового ежегодного мирового коммерческого турнира, женская сборная России проводит в сербском городе Кралево, проживая в получасе езды от дворца спорта на курорте Врнячка-Баня. В стартовой игре команда Вадима Панкова уступила хозяйкам площадки. Действующему чемпиону Европы наши девушки уступили со счетом 0:3 (23:25, 19:25, 18:25). Результат матча с Турцией стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Россиянки прибыли в Сербию после игровой недели в Корее, где они одержали две победы и потерпели одно поражение. По сравнению с турниром в Сувоне в составе российской команды произошла ротация. Блокирующую Ирину Фетисову сменила ее коллега по амплуа Екатерина Любушкина, вместо доигровщика Юлии Кутюковой - дебютант сборной страны Татьяна Юринская, на позиции одного из двух либеро теперь уже не Виктория Горбачева, а Кристина Курносова, ранее задействованная на этапе Лиги Наций в Екатеринбурге.

Сербки, как и большинство участвующих в Лиге Наций мужских и женских команд, именно на домашний этап собрали сильнейший состав и при поддержке почти пятитысячного зала уверенно обыграла россиянок.

- Ротация состава вызвана тем, что мы продолжаем просматривать волейболисток, оцениваем их настрой, бойцовские качества и, естественно, игровую статистику, - пояснил главный тренер нашей сборной Вадим Панков. - В Кралево собрались сильные соперники и наша задача - оказывать максимальное сопротивление.