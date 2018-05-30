Россиянки прибыли в Сербию после игровой недели в Корее, где они одержали две победы и потерпели одно поражение. По сравнению с турниром в Сувоне в составе российской команды произошла ротация. Блокирующую Ирину Фетисову сменила ее коллега по амплуа Екатерина Любушкина, вместо доигровщика Юлии Кутюковой - дебютант сборной страны Татьяна Юринская, на позиции одного из двух либеро теперь уже не Виктория Горбачева, а Кристина Курносова, ранее задействованная на этапе Лиги Наций в Екатеринбурге.
Сербки, как и большинство участвующих в Лиге Наций мужских и женских команд, именно на домашний этап собрали сильнейший состав и при поддержке почти пятитысячного зала уверенно обыграла россиянок.
- Ротация состава вызвана тем, что мы продолжаем просматривать волейболисток, оцениваем их настрой, бойцовские качества и, естественно, игровую статистику, - пояснил главный тренер нашей сборной Вадим Панков. - В Кралево собрались сильные соперники и наша задача - оказывать максимальное сопротивление.