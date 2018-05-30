Новости

В Петербурге досрочно установят мемориальную доску Даниилу Гранину 17:28
Военные в Сирии опровергли новое наступление боевиков на Пальмиру 17:25
В Петербурге задержали экс-главу комитета по строительству Ленобласти 17:21
Ингушетия создаст интернет-дружины для противодействия терроризму 17:17
В России появится реестр населения 17:12
Глава Ингушетии назвал имя боевика, напавшего на храм в Грозном 17:07
Фото: вокалистка группы Serebro Серябкина изменилась до неузнаваемости 17:05
Ветер в Москве повалил 16 деревьев 16:58
Кортеж президента из девяти Aurus рассекретила маленькая девочка 16:56
Сирийского "ракетного монстра" показали крупным планом 16:52
Видео: В Калининграде обрушился фасад исторической Кройц-аптеки 16:44
Турция пригрозила закрыть военные базы для США 16:43
В Нижегородской области в ДТП погибли три человека 16:41
Аэропорт Саратова продолжил работу после отзыва сертификата перевозчика 16:29
Андрей Тихонов подписал новый контракт с "Крыльями Советов" 16:16
Арестован москвич, взявший соседей в заложники 16:15
Собянин: Самые технологичные предприятия Москвы получат льготные ставки займов 16:15
Фото: В Петербурге деревья покрылись паутиной 16:15
В Екатеринбурге пациента с больным зубом прогнали из поликлиники 16:10
Трейлер и кадры: в России выходит сериал, вдохновленный "Началом" 16:07
Ураган в Ивановской области лишил света 25 тысяч человек 16:01
На юго-востоке Москве загорелся склад с макулатурой 15:54
В Кремле отреагировали на убийство журналиста Бабченко 15:49
Ученые рассказали о вреде фруктового сока на завтрак 15:48
Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 16:43
Рубрика: В мире

Турция пригрозила закрыть военные базы для США

В ответ на недружественные шаги со стороны США Анкара может закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Фото: REUTERS/Tobias Schwarz/Pool
Крупнейшую военную базу США в Турции готовят к переводу в Грецию

"Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри", - цитирует РИА Новости интервью министра местным СМИ.

Чавушоглу отметил, что Турция - независимая страна и будет действовать, как посчитает нужным. При этом он выразил надежду, что США отступятся от "своих ошибочных шагов".

Главное сегодня

Турция пригрозила закрыть военные базы для США
Административную ответственность за исполнение санкций введут осенью
Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет
Уильяма Браудера отпустили на свободу
Германия призвала Украину не критиковать "Северный поток-2"