Турция пригрозила закрыть военные базы для США

В ответ на недружественные шаги со стороны США Анкара может закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри", - цитирует РИА Новости интервью министра местным СМИ.

Чавушоглу отметил, что Турция - независимая страна и будет действовать, как посчитает нужным. При этом он выразил надежду, что США отступятся от "своих ошибочных шагов".