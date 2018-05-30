"Турецкий поток" может дойти до Болгарии

Россия и Турция прорабатывают вариант продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию. Об этом стало известно после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и болгарского премьера Бойко Борисова.

"Мы всегда обсуждали с нашими турецкими партнерами вопрос о возможности выхода "Турецкого потока" в Европу, в том числе, через Болгарию. И вчера президент Турции, господин Эрдоган, в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими, знаю, что там создаются определенные транспортные мощности на территории Болгарии. В каком объеме, по каким ценам, это должны уже определять хозяйствующие субъекты, потому что там много чисто коммерческих, хозяйственных вопросов, которые должны быть отнесены к их компетенции", - заявил президент России.

"Мы понимаем, и болгарская сторона это прекрасно понимает, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые гарантии, которые выражались бы либо в суверенных гарантиях правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Другое дело, все понимают, никто не хочет повторять каких-то срывов, все хотят, наоборот, идти вперед", - также сказал Путин.

"Я так понимаю и вижу это - болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что, и никто в этом не сомневается, его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию", - заметил российский лидер. Также он напомнил, что потери "Газпрома" в связи с отказом от "Южного потока" составили примерно 800 миллионов евро. "Ну, списали это в убыток", - добавил он.

"Я принимаю на себя часть вины за развитие ситуации", - кивнул Бойко Борисов. "Благодарим, что не проявляете злопамятности и не определяете степень вины какого-либо из политиков. Мы думаем о будущем развитии экономики двух наших стран", - пояснил он.

"Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции и никто не возражает против того, чтобы трубопровод "Турецкий поток" продлился в сторону Болгарии", - объявил Борисов. По его словам, Болгария будет вести переговоры с "Газпромом", чтобы покупать газ и осуществлять транзит в другие страны. "Сейчас мы можем заявить, что поступать по дополнительной линии газ в Болгарию будет. Дополнительно господин Миллер и наши министры найдут ту сферу, в которой будет осуществляться распределение по контрактам с другими странами, торговля газом и транзит, а также транспортировка газа в другие страны в нашем регионе", - уточнил он.

Путин также прокомментировал проект "Южного коридора" из Азербайджана. "Мы приветствуем любую экономическую активность в этой сфере, мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок, потому что это создает рыночные условия для работы. А мы заинтересованы именно в том, чтобы складывались рыночные условия", - сказал он.

"Единственное, что нас все время беспокоит, и мы всегда дискутируем на этот счет с нашими партнерами в Брюсселе, это то, что рыночные условия подразумевают равные условия для всех. И, насколько мне известно, этому "Южному коридору" в свое время особые были предоставлены льготы, в том числе он выведен из действия Третьего энергетического пакета", - напомнил Путин.

"Но если это так, то почему такой проект, который, к сожалению, не состоялся, - "Южный поток", почему ему не предоставили такие условия? Чем Болгария хуже, чем другие страны?" - спросил президент РФ.

"В конечном итоге, все заинтересованы в том, чтобы складывалась благоприятная ситуация на энергетическом рынке Европы в интересах всех - как продавцов, так и покупателей", - уверен российский лидер.

"Вопрос объемов поставок, транзита или хаба должен решаться в общем комплексе поставок наших энергоносителей на европейский рынок", - также заявил Путин. "Сейчас активно дискутируется вопрос строительства "Северного потока -2". Сколько будет по нему поставляться - вопрос; сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос. Вопрос также сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - перечислил он.

Путин также объявил, что прокладка газопровода в Турцию завершается. "Мы уже полностью закончили работу по прокладке одной линии, одной нитки по дну Черного моря, начинаются работы на территории Турции, - сообщил президент. - Мы вторую нитку уже проложили наполовину - 200 с лишним километров прошли, а всего там, по-моему, 400 с небольшим. Поэтому, все, о чем мы говорим, становится абсолютно реальным, причем в самое ближайшее время".

На переговорах конкретных договоренностей по "Турецкому потоку" не было. "Пока нет, не договорились, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - И не было такой задачи договариваться, и не было возможности на переговорах между президентом и премьер-министром об этом договориться".

"Болгария проявляет интерес", - сказал Песков. "Реализуемость этого интереса на практике обусловлена рядом причин", - добавил он. "Невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий со стороны Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт", - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, болгарская сторона говорила о создании хаба. "У них есть желание получить некое ответвление, но вопрос - откуда, по какой ветке, через какие границы?" - сказал Песков, уточнив, что "Турецкий поток" фактически реализован и делать новую врезку сложнее.