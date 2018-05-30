Новости

Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 20:45
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 20:36
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 20:27
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 19:48
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 19:43
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 19:42
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 19:29
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 19:29
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 19:21
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 18:50
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 18:48
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику 18:20
Лукашенко обратился к выпускникам: Помните - вы нужны своей Родине! 18:20
ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион 18:16
Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома 18:08
США ввели санкции против шести граждан и трех компаний Ирана 17:59
Путин заявил об условиях возврата к строительству болгарской АЭС "Белене" 17:45
Саратовцу сустав заменили протезом, изготовленном на 3D-принтере 17:44
Минский театр приедет на гастроли в Калининград 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 20:12
Рубрика: Экономика

Дальние берега сблизились

Отдых в Турции сравнялся по цене с турами в Европу
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Цены на туры в Турцию уже приблизились к стоимости отдыха в Испании и Италии, сообщили "РГ" представители агрегатора "Слетать.ру". Турецкие отельеры после демпинга прошлых лет повышают цены, чтобы заработать на растущем спросе, поясняют эксперты.

И все же Турция остается самым популярным у россиян зарубежным направлением отдыха, хотя уже не самым бюджетным. Стоимость тура на 7-10 ночей на двоих взрослых, который включает вылет из Москвы, трансфер, размещение в отеле как минимум с завтраком, составляет в среднем 114,4 тысячи рублей.

Фото: depositphotos.com
Семь популярных туристических городов ограничили аренду частного жилья

Такой же тур в Грецию (направление занимает вторую строчку по популярности) обойдется в 105,5 тысячи рублей, а на Кипр и того дешевле - в 89,5 тысячи рублей. В Италии можно отдохнуть за 116 тысяч, а в Испании - за 116,8 тысячи.

Самым дорогим в десятке популярных зарубежных направлений оказался Вьетнам. Тур в эту страну обойдется в 153 тысячи рублей.

По данным "Слетать.ру", Италия, Испания, Греция и Кипр год назад были на 30-60 процентов дороже Турции. На сближение цен повлияло повышение стоимости авиабилетов из-за удорожания топлива, а также снижение количества бюджетных предложений на турецком направлении, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Туроператоры сдерживали цены, чтобы привлечь туристов. Но в этом году турпоток стал восстанавливаться, и цены выросли", - поясняет эксперт.

Также сыграло роль изменение курса валют. За год евро подешевел к доллару примерно на 5 процентов. Туры в Турцию продаются за доллары, а в Европу за евро. В результате стоимость этих направлений сблизилась.

Самым дорогим этим летом оказался Вьетнам. Тур на двоих на десять дней обойдется в 153 тысячи рублей

В среднем цены на зарубежный отдых за год выросли на 30 процентов. Потому часть россиян стали путешествовать самостоятельно и переключились на российские направления. По данным агрегатора Biletix, объем продаж авиабилетов в январе - мае на летние месяцы вырос на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Причем рост по внутренним направлениям составил 25 процентов, а по зарубежным - только 0,7 процента, рассказал глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой.

Среди самых популярных направлений отдыха внутри страны эксперты называют Крым и Краснодарский край, Калининград, Москву и Подмосковье, Карелию, Санкт-Петербург, Ставрополье, Алтай, Татарстан. Тур в Крым на 7-10 дней на двоих взрослых в среднем обойдется в 53 тысячи рублей, а на Алтай - 94 тысячи.

Главное сегодня

Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Захарова прокомментировала появление Бабченко на публике
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга