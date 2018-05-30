Цены на туры в Турцию уже приблизились к стоимости отдыха в Испании и Италии, сообщили "РГ" представители агрегатора "Слетать.ру". Турецкие отельеры после демпинга прошлых лет повышают цены, чтобы заработать на растущем спросе, поясняют эксперты.

И все же Турция остается самым популярным у россиян зарубежным направлением отдыха, хотя уже не самым бюджетным. Стоимость тура на 7-10 ночей на двоих взрослых, который включает вылет из Москвы, трансфер, размещение в отеле как минимум с завтраком, составляет в среднем 114,4 тысячи рублей.

Такой же тур в Грецию (направление занимает вторую строчку по популярности) обойдется в 105,5 тысячи рублей, а на Кипр и того дешевле - в 89,5 тысячи рублей. В Италии можно отдохнуть за 116 тысяч, а в Испании - за 116,8 тысячи.

Самым дорогим в десятке популярных зарубежных направлений оказался Вьетнам. Тур в эту страну обойдется в 153 тысячи рублей.

По данным "Слетать.ру", Италия, Испания, Греция и Кипр год назад были на 30-60 процентов дороже Турции. На сближение цен повлияло повышение стоимости авиабилетов из-за удорожания топлива, а также снижение количества бюджетных предложений на турецком направлении, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Туроператоры сдерживали цены, чтобы привлечь туристов. Но в этом году турпоток стал восстанавливаться, и цены выросли", - поясняет эксперт.

Также сыграло роль изменение курса валют. За год евро подешевел к доллару примерно на 5 процентов. Туры в Турцию продаются за доллары, а в Европу за евро. В результате стоимость этих направлений сблизилась.

Самым дорогим этим летом оказался Вьетнам. Тур на двоих на десять дней обойдется в 153 тысячи рублей

В среднем цены на зарубежный отдых за год выросли на 30 процентов. Потому часть россиян стали путешествовать самостоятельно и переключились на российские направления. По данным агрегатора Biletix, объем продаж авиабилетов в январе - мае на летние месяцы вырос на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Причем рост по внутренним направлениям составил 25 процентов, а по зарубежным - только 0,7 процента, рассказал глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой.

Среди самых популярных направлений отдыха внутри страны эксперты называют Крым и Краснодарский край, Калининград, Москву и Подмосковье, Карелию, Санкт-Петербург, Ставрополье, Алтай, Татарстан. Тур в Крым на 7-10 дней на двоих взрослых в среднем обойдется в 53 тысячи рублей, а на Алтай - 94 тысячи.