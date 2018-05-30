Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не будет дисквалифицирован за удар локтем в голову вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса во время финального матча Лиги чемпионов. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Несмотря на определенное давление, УЕФА решил не наказывать Рамоса. Хотя у организации есть полномочия штрафовать игроков после матча, если имело место серьезное нарушение правил, а судьи этого не заметили. Комиссия оценила эпизод с участием Рамоса и Кариуса и сообщила, что правило "не применяется в данном случае". При этом никаких протестов "Ливерпуль" подавать не стал.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов Рамос отметился не только инцидентом с Кариусом, но и нанесением травмы лидеру "красных" Мохамеду Салаху. Египтянин получил повреждение плеча и, по всей видимости, вынужден будет пропустить первую игру своей сборной на чемпионате мира против Уругвая.