В Госдуме предложили снять лимиты с выплат по ОСАГО

С 1 июня нынешнего года лимит выплат по европротоколу увеличивается вдвое - до 100 тысяч рублей. Во фракции "Единая Россия" предлагают и вовсе снять ограничения. О таком предложении сообщили в пресс-службе фракции.

Под лимитом по европротоколу понимается максимальная сумма, на которую сможет рассчитывать пострадавший в аварии при оформлении ДТП без ГИБДД.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает неоправданным установление ограничений. Лимит психологически сдерживает автомобилистов самостоятельно оформлять европротокол, цитируют парламентария в пресс-службе. Он же толкает участников дорожного движения вызывать сотрудников ГИБДД, создавая тем самым многокилометровые пробки.

Российские страховые компании восприняли ОСАГО только как коммерческий проект, полагает Лысаков. Он привел данные о том, что средние выплаты по "автогражданке" - порядка 64 тысяч.

- В связи с этим возникает логичный вопрос: зачем вообще устанавливать лимит выплат и ограничивать его 100 тысячами? - указывает парламентарий. При этом он напомнил, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует пилотный проект - в этих регионах лимит уже сегодня установлен в размере 400 тысяч рублей.

Как сообщается, Российский союз автостраховщиков не поддерживает предложение.