В Кремле осудили убийство журналиста Бабченко

В Кремле назвали трагедией убийство журналиста Аркадия Бабченко и призвали провести настоящее расследование.

"Мы решительно осуждаем это убийство, и мы надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Песков назвал верхом цинизма обвинения украинских властей о причастности РФ к этой трагедии.

Также он призвал международное сообщество отреагировать на притеснения журналистов на Украине. "Мы знаем, что там (на Украине - прим. "РГ") гибнет много людей, гибнет много журналистов. Журналистов выгоняют из страны. Журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации", - сказал Песков.

Российский журналист Аркадий Бабченко погиб 29 мая в Киеве. Он скончался по дороге в больницу от полученных огнестрельных ранений. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста.