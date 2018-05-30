В МИДе рассказали о принципах выбора партнеров на мировой арене

"Эту задачу мы решаем на основе выстраивания прагматичного взаимовыгодного сотрудничества, экономической, хозяйственной интеграции с нашими союзниками и партнерами. Основой такой совместной работы является схожее видение международных процессов, принципов организации мирового сообщества", - сказал Сергей Лавров.
Он отметил, что такие подходы разделяют "бразильские союзники" России, члены Евразийского экономического союза и участники таких новых форматов, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.
"Особым примером может служить стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой, также стратегическое российско-индийское партнерство, сотрудничество с государствами АСЕАН. В последнее время заметно активизировались связи с Японией, Южной Кореей", - отметил глава МИД. Все это вписывается в любимое политологами понятие "разворот России на Восток", сказал он. "Конечно, естественно для нашей страны с ее огромными пространствами и уникальным геополитическим положением включение в развитие одного из самых динамичных регионов мира", - пояснил Лавров.