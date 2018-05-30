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30.05.2018 11:59
Рубрика: Власть

В МИДе рассказали о принципах выбора партнеров на мировой арене

Текст: Евгений Гайва
В меняющемся мире нужно быть динамичными и открытыми для всего нового, чтобы справляться с современными вызовами, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения". Он подчеркнул, что сотрудничество должно быть основано на соблюдении суверенитета стран, их национальных интересов, содействии их устойчивому поступательному развитию, повышению уровня жизни населения.
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"Эту задачу мы решаем на основе выстраивания прагматичного взаимовыгодного сотрудничества, экономической, хозяйственной интеграции с нашими союзниками и партнерами. Основой такой совместной работы является схожее видение международных процессов, принципов организации мирового сообщества", - сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что такие подходы разделяют "бразильские союзники" России, члены Евразийского экономического союза и участники таких новых форматов, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

"Особым примером может служить стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой, также стратегическое российско-индийское партнерство, сотрудничество с государствами АСЕАН. В последнее время заметно активизировались связи с Японией, Южной Кореей", - отметил глава МИД. Все это вписывается в любимое политологами понятие "разворот России на Восток", сказал он. "Конечно, естественно для нашей страны с ее огромными пространствами и уникальным геополитическим положением включение в развитие одного из самых динамичных регионов мира", - пояснил Лавров.

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