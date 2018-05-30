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Рубрика: Экономика

Писано по воде

Использование водных ресурсов нуждается в более плотном контроле
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Среди наиболее острых проблем освоения и использования водных ресурсов - высокий износ основных фондов, использование устаревших технологий, отставание от западных стран в управлении и администрировании водными ресурсами. Варианты решения этих проблем предложат на II Всероссийском водном конгрессе, который пройдет в Москве с 5 по 7 июня.
В Армянск перебросят воду Тайганского водохранилища

"Центральная задача конгресса - обсуждение направлений технологического развития и цифровой модернизации водохозяйственного комплекса с целью повышения конкурентоспособности российской экономики, выхода на мировой рынок воды и водоемкой продукции", - отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Деловая программа Всероссийского водного конгресса включает более 30 дискуссионных площадок. Среди них: тематические секции по водному транспорту, эффективному использованию воды в топливно-энергетическом, аграрном, промышленном комплексах, в атомной отрасли, сельском и коммунальном хозяйстве. Также состоится IV Всероссийский съезд водоканалов, на котором озвучат перспективы реализации майских указов президента России, направленных на повышение качества питьевой воды и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, спикеры напомнят об экологической реабилитации уникальных водных объектов, таких как Волга и Байкал.

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