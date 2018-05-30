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30.05.2018 13:08
Рубрика: Экономика

В правительстве подвели итоги отопительного сезона

Текст: Татьяна Замахина
Правительство на своем заседании обсудило итоги прохождения осенне-зимнего периода предприятиями электроэнергетики и ЖКХ. Отопительный сезон в России прошел в целом неплохо, но проблема с долгами за коммунальные услуги и электроэнергию является сегодня основной, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

- Оценим, насколько эффективно действовали наши энергетики и коммунальные службы, отопительного сезона, - сказал Медведев, предложив подвести итоги отопительного сезона РФ.

Что касается электроснабжения, то ситуация складывалась в целом нормально, оценил он. В стране были сделаны достаточные запасы топлива, в некоторых регионах даже перевыполнили план, создав запасы с превышением нормативов. Ремонтные работы энергетики в целом по РФ тоже провели по плану.

Фото: AP
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- Важно, что снизилась аварийность на электростанциях и в сетях почти на четверть - по числу отключенных потребителей, - отметил глава кабмина. - Кроме того, ликвидировать последствия аварий стали быстрее.

А ведь для такой огромной страны, как наша, где даже в мае еще не везде завершен отопительный сезон, скорость ликвидации аварии имеет огромное значение, подчеркнул Медведев.

В связи с этим он поручил продолжить работу, особенно тщательно отслеживая ситуацию в тех регионах, где отопительный сезон продолжается, а риск нарушения энергоснабжения все-таки существует.

Затем глава кабмина перешел к положению дел в жилищно-коммунальной сфере. Здесь тоже все идет на лад: технологических нарушений в работе отрасли стало меньше. В регионах ответственно подошли к выполнению рекомендаций Минстроя - в том числе, к требованию о том, чтобы предприятия ЖКХ были обеспечены не только необходимым запасом топлива, но и резервными источниками.

- Это позволяет достаточно быстро вернуть тепло, горячую воду в многоквартирные дома и важные социальные объекты, - пояснил Дмитрий Медведев.

Подводя итоги, он заявил, что отопительный сезон в России "в целом прошел неплохо".

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- Но есть проблемы с задолженностью за услуги ЖКХ и электроснабжение, которую необходимо погасить, - заявил глава правительства.

Основная сложность в том, что задолженность начала расти. По электроэнергии особенно сильный рост фиксируется в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах, а по ЖКХ - в Центральном и Приволжском федеральных округах.

- Регионы, конечно, должны не копить долги, а погашать, - поставил задачу глава правительства. - И сделать это как можно быстрее, не дожидаясь новой зимы.

В том числе это необходимо для успешной подготовки к новому отопительному сезону, который в некоторых регионах стартует уже в конце августа.

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