В прокат выходит голливудский триллер о России "Красный воробей"

Фильм "Красный воробей" режиссера Фрэнсиса Лоуренса в российский прокат выходит 31 мая - почти на два месяца позже мирового, так что слухи о фильме, который снят о России и во многом для России, уже давно к нам просочились. Теперь можно и посмотреть самим, и дать свою оценку. Самым дотошным - даже сравнить с книгой, по которой этот шпионский триллер снят - одноимённый роман Джейсона Мэттьюса.

Автор 33 года проработал в ЦРУ и, выйдя на пенсию, стал сочинять романы, равняясь на Джона Ле Карре и Яна Флеминга. "Красный воробей" был опубликован в 2013 году, стал бестселлером и положил начало трилогии: вторая книга - Palace of Treason, и третья - The Kremlin’s Candidate. Экранизации, скорее всего, также последуют.

В фильме "Красный воробей" нельзя верить никому и ничему. Ни сценаристам, ни артистам, ни их персонажам. Ни тем, кто за ними стоит. Камере - и той верить нельзя. Она показывает нам одно, а на самом деле все оказывается совершенно по-другому. Все это приводит к тому, что каждый поступок в фильме "Красный воробей" способен истолковываться двояко - он может говорить как в пользу персонажа, так и против него. И не то что до конца картины, но и после просмотра, трудно понять, кто какую игру ведет. "Твоя новая знакомая из "воробьев"? Тогда нельзя верить ни одному ее слову", - говорит главному герою, агенту американской разведки Нейту Нэшу, которого играет Джоэл Эджертон, его коллега, другой оперативник ЦРУ. Это распространяется на все увиденное.

Такие картины, как "Красный воробей", логичное продолжение и порождение времен, которые характеризуются как "эпоха холодной войны". Сейчас в этот ряд можно поставить два сезона сериала "Спящие", 7-й сезон сериала "Родина", список стремительно пополняется. То, что происходит вокруг, находит свое отражение. И после такой картины, как "Красный воробей" уже невольно ждешь, с какой же нотой по этому поводу выступит представитель МИД Мария Захарова. А ранее… Ранее, в эпоху потепления после другой холодной войны был фильм "Красная жара" - тот самый, где Арнольд Шварценеггер сыграл капитана советской милиции Ивана Данко. И почему-то "перекличка" между картинами чувствуется. В "Красной жаре" сотрудника советского консульства играл советский же актер Савелий Крамаров. В "Красном воробье" практически нет российских актеров. А есть Сергей Полунин, глядя на которого отмечаешь, что он променял невероятную карьеру танцовщика, на несопоставимую по масштабу карьеру киноартиста. Документальный фильм "Танцовщик" об его личной судьбе - исключение, но, если Полунин сыграет в кино что-то равнозначное тому, что он сделал в балете ,- это будет повод выпить шампанского из своей туфельки. В "Красном воробье" Полунин выступает в роли балетного солиста, который танцует в паре с главной героиней Вероникой Егоровой. Дженифер Лоуренс три месяца брала у одного из ведущих американских хореографов для этой роли уроки балета.

"Вы танцевали для них, потому что вам позволено", - скажет ей ближе к концу фильма идеологический противник о власть имущих в России. Но в начале картины она царит на сцене Большого театра (снимали его, кстати, в Оперном театре Будапешта). Интриги, которые выльются в историю чем-то похожую на ту, что произошла в реальности с Сергеем Филиным, прервут балетную карьеру красавицы-примы, и тогда могущественный дядя Ваня - Иван Егоров, отдаст племянницу в секретную школу подготовки молодых кадров для разведки, где готовят "воробьев". "Школа шлюх" - так охарактеризует ее дяде Ване впоследствии в фильме Вероника. Глава школы Анна или Матрона - ее играет Шарлотта Рэмплинг, которая словно создана в ее теперешнем возрасте для таких ролей, первым делом скажет ученикам о том, что холодная война и не прекращалась. Она лишь временно распалась, но к ней нужно быть готовым всегда. И племянница, обучившись мастерству суперагента, окажется странным образом похожа на своего дядю. Сам же дядя Ваня - высокопоставленное лицо в Службе Внешней Разведки, сыгран Маттиасом Шонартсом.

Он готов подставить и подложить свою племянницу куда угодно, она готова ответить ему тем же. "Каждый человек - это несобранный пазл - найти того, чего ему не хватает", - учила героиня Шарлотты Рэмплинг в школе "воробьев". Родственники - родные люди - применяют эту тактику и друг к другу.

С режиссером-однофамильцем Фрэнсисом Лоуренсом, Дженнифер Лоуренс прошла все три части франшизы "Голодные игры". И нет-нет да и вспомнишь ее Китнисс Эвердин при просмотре "Красного воробья". "Правда заключается в том, что Веронику учили использовать свое тело, а она предпочитала использовать ум", - говорит о своей героине Дженнифер Лоуренс. Китнисс, как помнит зритель, также весьма неглупа, и в ней тоже чувствуется огромная сила. Однако еще сильнее, чем главные герои, в картине привлекает внимание "оскароносный" Джереми Айронс, который сыграл заслуженного генерала СВР Корчного.

Если Айронс присутвует в фильме - от него никогда нельзя оторвать глаз. Но тут из него получился такой же русский "спецслужбист", как Россия, снятая в Будапеште и Бухаресте. Иногда кажется, что "Красный воробей" действительно о России, но чаще - что все происходит в какой-то придуманной стране, где в "казенном доме" на берегу некоей абстрактной реки Волги готовят опытных шпионок-соблазнительниц. Сюжет действительно соблазняет и привлекает. Шпионский триллер с элементами эротики - очень интересный жанр. Но понять Россию - хотя бы, как это происходит у Чехова, авторам все же не удалось. Их "Дядя Ваня" затянут и беспощаден. История эротики берет верх над историей любви, политические реалии вмешиваются во все и смотрятся карикатурно. Можно вспомнить фразу чеховского героя "Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг", но раскроет ли она отношения между русской героиней Дженнифер Лоуренс и американцем в исполнении Джоэла Эджертона? Из фильма "Красный воробей" понять это нельзя. И одна из причин - в этой картине нельзя верить ничему.

Прямая речь

Фрэнсис Лоуренс, режиссер:

Мы никогда не планировали снять эротический триллер или пощекотать нервы, но содержание должно было соответствовать сюжету и необходимости выбора, который делает наша героиня, и мы очень осторожно выстраивали сцены, где присутствует секс или насилие, чтобы определить правильную тональность.