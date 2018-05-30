К концу года десять крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут контролировать 95 процентов пенсионных накоплений россиян. А участь мелких игроков, которые в свое время создавались компаниями для поддержки их собственного бизнеса, либо укрупнятся, либо прекратят деятельность. Такие мнения прозвучали в ходе "круглого стола", посвященного будущему пенсионного рынка, которое организовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Как отметил замгендиректора НПФ "Газфонд пенсионные накопления" Иван Евстифеев, в прошлом году рынку НПФ исполнилось 25 лет. "За четверть века он претерпел существенную трансформацию: от институтов, обслуживающих корпоративные программы крупных компаний, до операторов пенсионных услуг для почти 35 миллионов россиян. Сегодня рынок ждут очередные новации", - подчеркнул Евстифеев.

Во власти, экспертном сообществе активно обсуждают новую модель пенсионной системы. Ее главное отличие от действующей - концепция индивидуального пенсионного капитала. Он будет формироваться из двух частей: обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд России и добровольных отчислений в НПФ. Каждый россиянин ежемесячно сможет инвестировать в свой пенсионный капитал до 6 процентов дохода. Эти средства не будут облагаться налогом, а их сохранность гарантирует Агентство по страхованию вкладов. При обращении в НПФ человеку сразу же смогут рассчитать размер негосударственной пенсии, исходя из предполагаемых взносов, или сообщить, какого размера взносы и как долго нужно вносить, чтобы получать в будущем желаемую пенсию.

НПФ вкладывают деньги клиентов в различные активы - ценные бумаги, недвижимость, драгоценные металлы. Средняя годовая инвестиционная доходность пенсионных взносов - 4-5 процентов. Аналитики "Эксперт РА" прогнозируют тенденцию к огосударствлению фондов. Доля НПФ, связанных с госкомпаниями, госбанками или ЦБ, по их расчетам, уже превысила 70 процентов рынка. И тенденция эта с учетом работы над изменением пенсионной системы продолжится. По мнению гендиректора компании "Пенсионный партнер" Сергея Околеснова, это отражение того, что происходит в финансовом секторе. Да и клиенты охотнее доверяют государству.

Впрочем, как считает первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик, в новой системе индивидуального пенсионного капитала будут участвовать не более 20 процентов россиян. По его мнению, процесс накопления должен быть максимально упрощен, переведен в онлайн. Ежемесячно ходить в банк и вносить деньги на счет мало кто будет, считает эксперт. А Сергей Околеснов добавляет, что гражданам необходима мотивация, без этого копить на пенсию они не будут: "Всплеск на рынке негосударственного пенсионного обеспечения в 2017 году был одномоментным. Люди сделали взносы, но, скорее всего, это было один раз. Если их не подтолкнуть делать это, притока денег в НПФ не будет". Мотивацией может стать высокий инвестиционный доход и чтобы его сохранность при выходе на пенсию гарантировало государство.