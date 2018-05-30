В июне жильцы многоэтажек получат новые платежки ЖКХ. На днях вступил в силу приказ минстроя, изменивший форму квитанции, которая была утверждена в 2014 году.

В новой квитанции подробностей о начисленных платежах станет намного больше, а кроме того, можно будет легко проверить ее подлинность по ГИС ЖКХ. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В новой платежке намного больше информации, чем в прежней. В отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или товарищества собственников жилья), размер платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга за квартплату. Помимо этого в документ минстрой добавил два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в государственной информационной системе ЖКХ, - это идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. С его помощью можно проверить достоверность квитанции.

В то же время исчезли два раздела, касающихся взносов за капремонт: "расчет размера взноса на капитальный ремонт" и "информация для внесения взноса на капитальный ремонт". Теперь вся информация по капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

В минстрое "Российской газете" пояснили, что новая форма платежного документа была разработана в связи с переносом расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму.

"Это позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги более прозрачной и понятной", - подчеркнули в минстрое.

Форма платежки в приказе названа примерной - она носит рекомендательный, а не обязательный характер. "Как правило, в большинстве городов свои платежные документы, в которых отражены особенности того или иного населенного пункта", - отмечает ведущий юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев. Например, при заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями вообще могут быть отдельные платежные документы на оплату каждого вида коммунальных услуг и содержания жилого помещения.

В минстрое подчеркивают, что предложенная форма примерная лишь в части расположения и очередности строк, но набор информации, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции.

При этом Гордеев напомнил, что плата по единому платежному документу должна вноситься не на банковский счет единого информационно-расчетного центра, а сразу на счета соответствующих исполнителей коммунальных услуг (при прямых договорах), отдельно на расчетный счет управляющей компании, на счет оператора капремонта.

Кроме того, с июня реклама на квитанциях за квартиру и коммунальные услуги стала вне закона, в том числе на их оборотной стороне. Исключение сделано лишь для социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Реклама мешает рассмотреть необходимую информацию, порой люди даже выкидывают квитанции, приняв их за "спам". А иных такая реклама и вовсе может вводить в заблуждение - вроде абы какую компанию в платежке рекламировать не станут.