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30.05.2018 21:44
Рубрика: Общество

Киргизский угол

В России появился первый национальный анклав
Текст: Юрий Снегирев (Тульская область)
Российская газета - Неделя №7580 (117)
Чайна-тауны разбросаны по всем столицам мира. Арабские кварталы есть и в Берлине, и в Брюсселе. Брайтон-бич в Нью-Йорке славится одесской речью, а вывески там на русском. Теперь и у нас есть свой оазис толерантности. В Тульской области строится настоящая киргизская деревня. Вернее, аул "Ала-Тоо".

Конечно, и в Первопрестольной есть кварталы, где чаще услышишь восточные и кавказские языки. Где жизнь дешевле, там и селятся мигранты из бывших советских республик. Бирюлево, Капотня, Зябликово... Помните, над Москвой стоял смог? Все москвичи разъехались по дачам. А у меня дачи нет. Вышел погулять и попал за границу...

И тут как гром среди ясного неба! В Тульской области организована киргизская деревня. Гульмира Казыбекова, замруководителя компании-застройщика заявила, что участки на границе Московской и Тульской областей можно купить по киргизскому паспорту. Она же добавила, что 5 гектаров земли уже выкупили сами киргизы и что рядом школы, детские сады, работа. Короче, ю а велком, что в переводе на киргизский значит "кош кели издер!".

Признаться, ехал я в аул с опаской. Мерещились трущобы Шанхая или, на худой конец, Мумбаи. Сперва заехал к главе администрации. Его функции исполнял Михаил Ворона. Сели перед картой поселения.

- Эти участки раньше были колхозным полем, - стал рассказывать Михаил Сергеевич. - Паи колхозников выкупил предприниматель. Все законно. Сейчас это поле стало частью деревни Клищино. Все внесено в реестр. Размечены улицы. Вот они: Хабаровская, Енисейская, Приморская, Воронежская, Байкальская, Алтайская...

- А где же Киргизская, Ошская, Алах-Акбарская?

- Кто вам такую чушь сказал? У нас все по кадастру. Поймите, это не какой-то отдельный поселок, а продолжение деревни Клищино. Ну это как у вас Новая Москва.

Стали смотреть на карту. Рядышком станция Пахомово. Это ветка с Курского вокзала. Минут 15 пешком до нее. Трассы "Дон" и "Крым" соединяются как раз через Пахомово. Недалеко складской комплекс в Чехове. До Домодедово рукой подать. Подольск с его предприятиями. Работа есть! Да и до Москвы всего полтора часа на машине и час на электричке. Удивительно удачно расположен новый аул.

- Да сколько раз повторять! Не аул! Там даже названия "Ала-Тоо" нет.

- А если жители захотят мечеть построить?

- Пусть обращаются. Решают районные депутаты.

- А если захотят переименовать улицы или свою часть деревни?

- Точно так же. Там рассмотрят и решат. Большинство из тех, кто купил участки, такие же граждане России, как и мы с вами. Ну что я вам Конституцию буду перечитывать?

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Мы поехали в аул. Кругом мелькали симпатичные садовые товарищества с пестрыми крышами. А мне виделись юрты, юрты... Наконец поворот на грунтовку. Стандартный указатель "д. Клищино. Ул. Енисейская. Участки ИЖС". Никаких "Ала-Тоо", верблюдов и юрт. Бетонные столбы с проводами. 15 участков уже застраиваются. Назвать это коттеджами язык не поворачивается. Каркасно-щитовые домики на винтовых сваях по миллиону каждый. Газ обещали. Но когда он придет - не знает никто. Гульмира Казыбекова в своем выступлении заявила, что все 600 участков уже распроданы. Но, по сведениям администрации, которым я всецело доверяю, участков по 6, 8 и 10 соток размечено всего 300. Участки в продаже по 25 тысяч рублей за сотку. Это хорошая цена для такого местоположения. А если еще газ подведут...

Шел ливень. Была пятница. Только у железного контейнера я заметил жизнь. Таксист Болот разводил огонь под казаном. Его жена Венера резала баранину.

- Салям алейкум!

- Алейкум ас-салям!

Огонь все не разводился. Я промок до нитки и попросился в контейнер. А там жилая комната с полатями и четверо детишек играют в мыльные пузыри.

- Вот приехали на уик-энд, а погода подвела, - говорит Венера.

- А не тесно в бытовке?

- Тесно, но мы привыкли. Вы думаете, в Москве у нас простора больше? Снимаем комнату в Братеево. 9 метров. Я работаю продавцом в магазине. Муж таксист. Да вы догадались, наверное. Вот его машина. Гражданство российское получили по упрощенной схеме.

- А зачем вам эти 6 соток? 150 тысяч - это деньги.

- Надо же когда отдыхать... А то все работа, работа...

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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- Можно в парк выехать. Или в лес на шашлыки...

- На своей земле шашлык вкуснее! - Болот наконец-то развел костер и зашел в вагончик. - Оставайтесь на плов. А к вечеру и шашлык замаринуется.

- Спасибо! А вы строиться не думаете?

- Ух... Думаем, да пока по деньгам не срастается. Может, в следующем году. А пока нам и вагончик в радость. Все-таки своя земля. Никто не попрекнет. Что мы, хуже людей?

В первом доме по Енисейской живет староста Баарикан Айылчиева. Ее не было дома. Но племянники и сыновья, сестра и старая бабушка пили чай на веранде. Все-таки хорошо на даче пить чай. Пусть и в дождь. Главное, на своей даче.

Я поговорил с местным предпринимателем Андреем Буренком. Он занимается продажами "киргизских" участков.

Назвать это коттеджами язык не поворачивается. Каркасно-щитовые домики на винтовых сваях

- "Киргизская деревня" - это, скорее, рекламный ход, - заявил Андрей. - У нас двое молдован недавно землю купили. Есть и армяне.

- А мне, этнически русскому, продадите?

- Я бизнесмен. Мне все равно, кто покупает землю - татарин, калмык или русский. Лишь бы человек был хороший и платежеспособный. Все-таки мы заботимся об окружении.

- А мечеть построят?

- Без разрешения - нет. Насколько я понимаю, в планах мечети не значится...

Вот еще что. Постоянная регистрация - необходимое условие для получения российского гражданства по упрощенной схеме. А ИЖС дает "прописку". Если раньше киргизы покупали курятники или пускались во все тяжкие ради бумажки, то теперь владей и регистрируйся сколько хочешь. Правда, участковый должен следить, чтобы количество реально проживающих равнялось количеству зарегистрированных. Вот тут самая большая засада. Участковых сокращают. Но ФМС должна брать такие анклавы на заметку...

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Один знающий человек выдал мне "страшную тайну". Когда две киргизки присмотрели эту землю и начали строиться, то выяснилось, что никто рядом с ними жить не желает. И вот, чтобы заполнить пустующее поле, родилась идея о моноэтническом поселении. В киргизские СМИ была умело сброшена информация. А уж потом она вернулась в Россию эхом.

- "Желтая пресса" усиленно раздувает скандал, - продолжил свою речь и.о. главы администрации Михаил Ворона. - А проблем-то никаких нет. По другую сторону этой деревни вот уже с десяток лет компактно проживают цыгане. Мы им школьный автобус подаем, чтобы детки учились. И что? Какие-то бунты? Главное - жить по-доброму. И не мешать никому своими причудами.

Знаете, а я приветствую новый аул на карте нашей Родины. И вот почему. Таксист Болот теперь знает, зачем ему работать сутками напролет. И Венера знает. Нет, не только родственникам помогать. Для того, чтобы разжечь очаг на своей землице. И охранять он его будет почище, чем арендованный "Солярис" с шашечками. И если надо, в бой пойдет за эти шесть соток. У него новая Родина появилась не в паспорте, а на русской земле. И ответственность. И будущее.

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