В России появился первый национальный анклав

Чайна-тауны разбросаны по всем столицам мира. Арабские кварталы есть и в Берлине, и в Брюсселе. Брайтон-бич в Нью-Йорке славится одесской речью, а вывески там на русском. Теперь и у нас есть свой оазис толерантности. В Тульской области строится настоящая киргизская деревня. Вернее, аул "Ала-Тоо".

Конечно, и в Первопрестольной есть кварталы, где чаще услышишь восточные и кавказские языки. Где жизнь дешевле, там и селятся мигранты из бывших советских республик. Бирюлево, Капотня, Зябликово... Помните, над Москвой стоял смог? Все москвичи разъехались по дачам. А у меня дачи нет. Вышел погулять и попал за границу...

И тут как гром среди ясного неба! В Тульской области организована киргизская деревня. Гульмира Казыбекова, замруководителя компании-застройщика заявила, что участки на границе Московской и Тульской областей можно купить по киргизскому паспорту. Она же добавила, что 5 гектаров земли уже выкупили сами киргизы и что рядом школы, детские сады, работа. Короче, ю а велком, что в переводе на киргизский значит "кош кели издер!".

Признаться, ехал я в аул с опаской. Мерещились трущобы Шанхая или, на худой конец, Мумбаи. Сперва заехал к главе администрации. Его функции исполнял Михаил Ворона. Сели перед картой поселения.

- Эти участки раньше были колхозным полем, - стал рассказывать Михаил Сергеевич. - Паи колхозников выкупил предприниматель. Все законно. Сейчас это поле стало частью деревни Клищино. Все внесено в реестр. Размечены улицы. Вот они: Хабаровская, Енисейская, Приморская, Воронежская, Байкальская, Алтайская...

- А где же Киргизская, Ошская, Алах-Акбарская?

- Кто вам такую чушь сказал? У нас все по кадастру. Поймите, это не какой-то отдельный поселок, а продолжение деревни Клищино. Ну это как у вас Новая Москва.

Стали смотреть на карту. Рядышком станция Пахомово. Это ветка с Курского вокзала. Минут 15 пешком до нее. Трассы "Дон" и "Крым" соединяются как раз через Пахомово. Недалеко складской комплекс в Чехове. До Домодедово рукой подать. Подольск с его предприятиями. Работа есть! Да и до Москвы всего полтора часа на машине и час на электричке. Удивительно удачно расположен новый аул.

- Да сколько раз повторять! Не аул! Там даже названия "Ала-Тоо" нет.

- А если жители захотят мечеть построить?

- Пусть обращаются. Решают районные депутаты.

- А если захотят переименовать улицы или свою часть деревни?

- Точно так же. Там рассмотрят и решат. Большинство из тех, кто купил участки, такие же граждане России, как и мы с вами. Ну что я вам Конституцию буду перечитывать?

Мы поехали в аул. Кругом мелькали симпатичные садовые товарищества с пестрыми крышами. А мне виделись юрты, юрты... Наконец поворот на грунтовку. Стандартный указатель "д. Клищино. Ул. Енисейская. Участки ИЖС". Никаких "Ала-Тоо", верблюдов и юрт. Бетонные столбы с проводами. 15 участков уже застраиваются. Назвать это коттеджами язык не поворачивается. Каркасно-щитовые домики на винтовых сваях по миллиону каждый. Газ обещали. Но когда он придет - не знает никто. Гульмира Казыбекова в своем выступлении заявила, что все 600 участков уже распроданы. Но, по сведениям администрации, которым я всецело доверяю, участков по 6, 8 и 10 соток размечено всего 300. Участки в продаже по 25 тысяч рублей за сотку. Это хорошая цена для такого местоположения. А если еще газ подведут...

Шел ливень. Была пятница. Только у железного контейнера я заметил жизнь. Таксист Болот разводил огонь под казаном. Его жена Венера резала баранину.

- Салям алейкум!

- Алейкум ас-салям!

Огонь все не разводился. Я промок до нитки и попросился в контейнер. А там жилая комната с полатями и четверо детишек играют в мыльные пузыри.

- Вот приехали на уик-энд, а погода подвела, - говорит Венера.

- А не тесно в бытовке?

- Тесно, но мы привыкли. Вы думаете, в Москве у нас простора больше? Снимаем комнату в Братеево. 9 метров. Я работаю продавцом в магазине. Муж таксист. Да вы догадались, наверное. Вот его машина. Гражданство российское получили по упрощенной схеме.

- А зачем вам эти 6 соток? 150 тысяч - это деньги.

- Надо же когда отдыхать... А то все работа, работа...

- Можно в парк выехать. Или в лес на шашлыки...

- На своей земле шашлык вкуснее! - Болот наконец-то развел костер и зашел в вагончик. - Оставайтесь на плов. А к вечеру и шашлык замаринуется.

- Спасибо! А вы строиться не думаете?

- Ух... Думаем, да пока по деньгам не срастается. Может, в следующем году. А пока нам и вагончик в радость. Все-таки своя земля. Никто не попрекнет. Что мы, хуже людей?

В первом доме по Енисейской живет староста Баарикан Айылчиева. Ее не было дома. Но племянники и сыновья, сестра и старая бабушка пили чай на веранде. Все-таки хорошо на даче пить чай. Пусть и в дождь. Главное, на своей даче.

Я поговорил с местным предпринимателем Андреем Буренком. Он занимается продажами "киргизских" участков.

Назвать это коттеджами язык не поворачивается. Каркасно-щитовые домики на винтовых сваях

- "Киргизская деревня" - это, скорее, рекламный ход, - заявил Андрей. - У нас двое молдован недавно землю купили. Есть и армяне.

- А мне, этнически русскому, продадите?

- Я бизнесмен. Мне все равно, кто покупает землю - татарин, калмык или русский. Лишь бы человек был хороший и платежеспособный. Все-таки мы заботимся об окружении.

- А мечеть построят?

- Без разрешения - нет. Насколько я понимаю, в планах мечети не значится...

Вот еще что. Постоянная регистрация - необходимое условие для получения российского гражданства по упрощенной схеме. А ИЖС дает "прописку". Если раньше киргизы покупали курятники или пускались во все тяжкие ради бумажки, то теперь владей и регистрируйся сколько хочешь. Правда, участковый должен следить, чтобы количество реально проживающих равнялось количеству зарегистрированных. Вот тут самая большая засада. Участковых сокращают. Но ФМС должна брать такие анклавы на заметку...

Один знающий человек выдал мне "страшную тайну". Когда две киргизки присмотрели эту землю и начали строиться, то выяснилось, что никто рядом с ними жить не желает. И вот, чтобы заполнить пустующее поле, родилась идея о моноэтническом поселении. В киргизские СМИ была умело сброшена информация. А уж потом она вернулась в Россию эхом.

- "Желтая пресса" усиленно раздувает скандал, - продолжил свою речь и.о. главы администрации Михаил Ворона. - А проблем-то никаких нет. По другую сторону этой деревни вот уже с десяток лет компактно проживают цыгане. Мы им школьный автобус подаем, чтобы детки учились. И что? Какие-то бунты? Главное - жить по-доброму. И не мешать никому своими причудами.

Знаете, а я приветствую новый аул на карте нашей Родины. И вот почему. Таксист Болот теперь знает, зачем ему работать сутками напролет. И Венера знает. Нет, не только родственникам помогать. Для того, чтобы разжечь очаг на своей землице. И охранять он его будет почище, чем арендованный "Солярис" с шашечками. И если надо, в бой пойдет за эти шесть соток. У него новая Родина появилась не в паспорте, а на русской земле. И ответственность. И будущее.