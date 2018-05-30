В России появится реестр населения

К 2025 году в России будет создан реестр населения. Об этом сообщил глава Росстата Александр Суринов в Великом Новгороде на круглом столе, посвящённой проведению пробной переписи населения, которая состоится в октябре этого года.

И если он будет создан, то микроперепись 2025 года и перепись населения 2030 года будет проходить на основе реестра населения, уточнил Суринов.

В этом году пробная перепись будет проходить в 10 пилотных районах России. Люди будут переписываться как традиционно- с приходом переписчиков домой к респондентам, так и через портал госуслуг.