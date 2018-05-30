Итак, на льду спорткомплекса "Юбилейный" в городе Новомосковске Тульской области прошел 6-й Международный детский хоккейный турнир EuroChemCup 2018. Его иногда называют "детским чемпионатом мира по хоккею", и он неизменно вызывает большой общественный интерес.

Двукратный олимпийский и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов, приветствуя юных спортсменов в день начала события, сказал:

- Этот турнир - не только один из лучших в нашей стране. Он вышел за рамки России. Сегодня здесь собрались перспективные спортсмены из разных стран. Значит, увидим азартный хоккей!

Отдал дань событию также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своем приветствии он пожелал ребятам красивых побед, а гостям и организаторам - ярких впечатлений и хорошего настроения. В обращении сделаны и другие акценты:

"За пять лет существования турнир по праву утвердился в качестве настоящего праздника хоккея, собирающего в Новомосковске команды юных спортсменов из регионов России и многих зарубежных стран. Число его участников последовательно увеличивается - кубок неофициально называют "детским хоккейным чемпионатом мира". - Его проведение вносит вклад в общие усилия по наращиванию международных спортивных обменов, помогает популяризации хоккея как одного из наиболее зрелищных зимних видов спорта, продвижению активного и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Убежден, что нынешний турнир пройдет в дружественной атмосфере, при полном уважении общепризнанного принципа "честной игры", будет способствовать новым знакомствам и полезным контактам, а в конечном итоге - упрочению доверия и взаимопонимания между народами".

В Кубке "ЕвроХима" приняли участие двенадцать детских команд из восьми стран: России, Германии, США, Финляндии, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Эстонии. В этом году география участников расширилась: прибавились команды из города-побратима Тулы Олбани (США) и "Северсталь" из Череповца. Еще одна особенность турнира в том, что здесь не соревнуются столичные спортсмены. Как подчеркивают организаторы, они тем самым хотят подчеркнуть, что высокие спортивные результаты достигаются не только в столицах. Поэтому привлекают детей из небольших городов.

В Кубке "ЕвроХима" приняли участие двенадцать детских команд из восьми стран

В этом году турнир проходил сразу на двух площадках - в городе благодаря химическим компаниям появился второй ледовый дворец. Стоит вспомнить, что год назад завершающим событием EuroChem Cup стала закладка первого камня в строительство новой ледовой арены (дворец "Юбилейный был построен компанией "ЕвроХим"). К ноябрю второй ледовый дворец в Новомосковске был возведен компанией "Полипласт", руководство которой заявляло, что следует примеру "ЕвроХима". Причем оба ледовых дворца соединены крытым переходом. Таким образом, детский чемпионат по хоккею стал еще масштабнее и красочнее. У ребят появилось больше возможностей для тренировок.

Все четыре дня на ледовых аренах кипели нешуточные страсти. В финале сошлись команды "Виктория" из Новомосковска и литовская "Клайпеда". В ожесточенной борьбе победили новомосковцы. Третье место у команды "Север" из города Ковдор Мурманской области. К слову, еще одно новшество этого года - все матчи транслировались онлайн в сети интернет. Так что родители и друзья юных спортсменов в разных городах и странах могли следить за соревнованиями.

Каждый матч собирал на трибунах болельщиков. Причем никто не остался без группы поддержки. Конечно, с ребятами приехали сопровождающие. Но у каждой команды, из какой бы страны она ни была, в Новомосковске оказались свои фанаты.

- Мы подумали, что нехорошо это, когда большинство болеет за одну команду - из родного Новомосковска. И предложили в двенадцати школах города выбрать себе "подшефных", - пояснили "РГ" организаторы турнира. - В течение года школьники изучали историю, географию, традиции стран - участниц турнира. Потом защищали свой выбор перед комиссией. И теперь смогли поддерживать "своих гостей". Дни игр стали и днями общения ребят.

- Я эти четыре дня в году жду больше своего дня рождения,- с восторгом рассказала местная школьница. - Эмоции, новые знакомства. Очень круто!

А в конце турнира по традиции состоялся матч между "Легендами хоккея" и "Детской сборной мира". В сборную звезд вошли прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Алексей Гусаров, Андрей Коваленко, Александр Кожевников и другие. Ворота защищал тульский губернатор Алексей Дюмин. Зрелищная и полная эмоций игра, прошедшая в формате двух периодов по 20 минут каждый, закончилась боевой ничьей со счетом 7:7.

- Несмотря на сложную обстановку на международной арене, здесь царит дружба. Дети показывают нам, взрослым, пример. Этот турнир - одно из самых ожидаемых событий для жителей Новомосковска. Я рад отметить, что интерес к хоккею среди детей и подростков в регионе растет, - поделился своими впечатлениями в конце турнира Алексей Дюмин.

Досье "РГ"

Детский хоккейный турнир Кубок "ЕвроХима" впервые состоялся в 2011 году, когда прошла серия дружеских матчей между командами "Ямбург" (г. Кингисепп Ленинградской области) и командой "Эспоо Блюз" (Финляндия). Матчи состоялись в 2011-2012 гг. на ледовых аренах Санкт-Петербурга и Хельсинки. В 2013 году возникла идея сделать турнир регулярным и провести его в Новомосковске, где в 2011 году открывался ледовый дворец "Юбилейный". Организатором турнира выступила компания "ЕвроХим". Особенность этого хоккейного турнира в том, что в нем принимают участие двенадцатилетние дети из небольших провинциальных городов, в которых компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко совместно с Минспортом России на протяжении нескольких лет успешно развивает спортивную инфраструктуру в рамках государственно-частного партнерства.