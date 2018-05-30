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30.05.2018 20:05
Рубрика: Общество

В топ-100 репутационного рейтинга THE попали МГУ и МФТИ

Текст: Ирина Ивойлова
В топ-100 престижного международного рейтинга THE, основанного на репутации вузов, попали МГУ (33) и МФТИ (91-100). При составлении рейтинга учитывались мнения 10 323 ученых из 133 стран. В тройку лидеров рейтинга в 2018 году вошли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Ректор МГУ Виктор Садовничий так прокомментировал успех университета:

- Мы на почетной позиции благодаря реализации крупнейших научных, инфраструктурных и образовательных проектов в России и за рубежом. За последние два года были открыты центры МГУ в университетах Ирана, Китая, Словении, Ливана, Кубы и Италии. Состоялся набор студентов в российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. МГУ играет важную роль в реализации международных научных исследований в области квантовых технологий, исследований космоса, Арктики, изменений климата. Университет - один из активных участников международных научных мегапроектов - коллаборация LIGO (впервые зарегистрировавшей гравитационные волны, Нобелевская премия по физике за 2017 год), ЦЕРН, ITER и другие.

Фото: Depositphotos.com
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Ректор МФТИ Николай Кудрявцев подчеркнул, что репутация Физтеха высока потому, что очень высок уровень выпускников.

- Среди них, например, лауреаты Нобелевской премии Андрей Гейм и Константин Новоселов, астрофизик Рашид Сюняев, основатель компании ABBYY Давид Ян и другие известные ученые и технологические предприниматели) и благодаря научной работе. Рост репутации МФТИ в этом году связан, прежде всего, с интеграцией усилий Физтеха и наших партнеров из РАН и высокотехнологичной индустрии для решения научных и технологических задач цифровой экономики и подготовки по приоритетным направлениям. Так, в 2017 году Физтех стал национальным центром компетенций по искусственному интеллекту - одной из наиболее перспективных технологий завтрашнего дня. Исследования мы проводим совместно с нашими стратегическими партнерами - институтами Российской академии наук. Работаем и над возвращением наших талантливых учёных с международным опытом в Россию - в этом году для них будет создано 15 позиций. Один из уже вернувшихся специалистов приехал к нам после постдокторантуры в Оксфордском университете.

Кстати

В международный рейтинг THE-2018 (Times Higher Education) университетов стран с активно развивающейся экономикой попали 27 российских вузов. Из них 11 - в топ-100. Самые лучшие показатели у МГУ, он на третьей позиции. Хорошие результаты у МФТИ (11 место), МИФИ (19), Томского политеха (21), ВШЭ (32) и Томского госуниверситета (36).

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