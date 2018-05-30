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30.05.2018 08:29
Рубрика: В мире

В Варшаве сербка боролась против выпадов НАТО в сторону Путина и РФ

Текст: Александр Борисов (Белград)
Парламентская ассамблея НАТО, прошедшая в Варшаве, запомнилась не только шизофренической антироссийской истерией и голословными обвинениями Москвы, но и тем, что на защиту России и ее лидера Владимира Путина поднялась представительница Белграда, депутат Сербской радикальной партии Наташа Йованович. Это вызвало шок у собравшихся, в том числе и ее некоторых сербских коллег, радеющих за сближение с альянсом.

В интервью "Вечерним новостям" Йованович рассказала, что в ходе ассамблеи американцы и англичане устроили невиданную антироссийскую истерию. Депутат, понимая, что ответить на лживые обвинения в адрес Москвы просто некому, так как представители из РФ на мероприятии отсутствовали, приняла решение в одиночку противостоять потоку западной дезинформации.

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"Я заявила, что поддерживаю Путина, а если они поставят ракеты на границе с Украиной, то пересекут "красную линию" и тогда у Путина будет право им ответить, - заявила сербка. - Ко мне подошла коллега из Франции, из партии Макрона, и сказала: "Наконец-то кто-то им ответил".

Йованович подчеркивает: "Конечно же я буду защищать Путина и Россию, так как они (россияне) всегда защищают нас".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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То, что действия члена Сербской радикальной партии внесли панику и раздор в ряды натовцев, не привыкших слышать альтернативную точку зрения, подтвердил и глава постоянной делегации Сербии при НАТО Драган Шормаз.

"Она вызвала потрясение у присутствующих. Началась полемика, ей стали отвечать, что Путин давно перешел "красную линию", когда российские войска вошли в Грузию и на Украину", - сообщил Шормаз.

Напомним, что парламентская ассамблея НАТО, прошедшая с 25-28 мая в Варшаве, призвала страны-члены альянса поддержать стремление Украины и Грузии к вступлению в НАТО, назвав Россию источником возможных угроз и рекомендовав к "осмысленному диалогу" с Москвой, учитывая необходимость сдерживания возможных угроз, исходящих от нее.

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