В четверг премьеру Венгрии Виктору Орбану исполнится 55 лет. Случайность или нет, но именно к этой дате стало известно, что правительство Венгрии подготовило законопроект, который призван дополнительно осложнить жизнь нелегальным мигрантам. Что собственно и обещала избирателям во время предвыборной кампании правящая партия "Фидес", которую возглавляет Орбан. Инициатива, которая с высокой вероятностью получит одобрение парламента, предусматривает уголовное преследование лиц, оказывающих помощь беженцам, стремящимся получить убежище в стране.

Прежде всего она коснется правозащитных организаций и граждан, оказывающих гуманитарное содействие нелегалам. Как утверждает BBC, в случае реализации законопроекта обеспечение мигрантов едой и предоставление им юридической консультации наряду с распространением и печатанием листовок о правилах получения убежища в Венгрии будут считаться преступлением. Более того, обладая конституционным большинством в парламенте, сторонники премьера рассчитывают внести такие изменения в Основной закон, которые в принципе сделают невозможным размещение беженцев на территории Венгрии по требованию Евросоюза. Если Будапешт реализует задуманное, очевидно, что его примеру последуют и другие "отказники" - Польша, Чехия и Словакия. Суд Евросоюза ранее отказал этим странам в иске к Еврокомиссии, где они требовали признать незаконной практику введения обязательных квот на мигрантов. Но это ничуть не повлияло на их решимость отстаивать национальную идентичность.

Впрочем, чиновники в Брюсселе, в свою очередь, решили преподнести премьеру Венгрии "подарок", который вряд ли придется по душе Виктору Орбану. Еврокомиссия намерена в бюджете на 2021-2027 год сократить дотации для оппозиционно настроенных к Брюсселю стран Центральной и Восточной Европы и одновременно увеличить их для пострадавших от миграционного и экономического кризисов государств, расположенных на юге Старого Света. "Посмотрите на Италию, на ее Север и Юг, на Грецию и на другие регионы, преодолевающие последствия миграции - мы не можем игнорировать их нужды", - заявила еврокомиссар по региональной политике Корина Крецу. Финансирование этих регионов Еврокомиссия предлагает осуществить из Фонда сплоченности Евросоюза, что, по мнению еврочиновников, обеспечит сбалансированное и справедливое распределение средств. А ведь ранее Орбан утверждал: деньги, которые Венгрия получает из Фонда сплоченности - "справедливая компенсация за то, что Будапешт открыл свой рынок для свободной конкуренции" и они не имеют ничего общего с проблемой беженцев.

Брюсселю предстоит заштопать любой ценой "Тришкин кафтан" европейского бюджета

Однако в Брюсселе рассудили иначе и теперь, объясняет "Дойче велле", "Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат". Борьба за европейские финансы предстоит жесточайшая. Выход Британии из состава ЕС лишил общеевропейский бюджет примерно 12 миллиардов евро. И теперь Брюсселю предстоит заштопать любой ценой этот "Тришкин кафтан", даже если это будет сделано вкривь и вкось. Решение финансового вопроса для единой Европы становится особенно злободневным в ситуации, когда по итогам парламентских выборов в Италии к власти пришли евроскептики и популисты (с высокой вероятностью они победят и на повторных парламентских выборах, если те будут объявлены). Так что сюжет с выходом этой страны из Евросоюза уже не выглядит фантастичным. Поэтому европейские деньги уже в ближайшей перспективе потекут в Рим, чтобы ослабить прогрессирующие в Италии антиевропейские настроения и ксенофобию.

Ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер озвучивал цифры - Польшу, Венгрию и Грецию с 2021 года ждет пятипроцентное сокращение субсидий на сельское хозяйство и инфраструктуру отстающим регионам. Впрочем, выполняющая пакт по беженцам Греция все же сможет получить дополнительные средства из европейских фондов. А вот странам, не выполняющим, с точки зрения Брюсселя, "базовые критерии правового государства" (к их числу Еврокомиссия относит Польшу и Венгрию) вряд ли стоит рассчитывать на сохранение прежнего размера дотаций. Тем не менее окончательный вердикт по этому вопросу остается за Германией. Ее взнос в бюджет Европы на сегодня крупнейший - 35 миллиардов евро и с 2021 года он дополнительно возрастет на 11-12 миллиардов евро.

Эксперты убеждены: восточноевропейские страны не сдадутся без боя и наложат вето на проект бюджета, сокращающий или полностью лишающий их прежних дотаций. Недовольных будущим бюджетом могут поддержать Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Тем не менее, в Еврокомиссии рассчитывают убедить несогласных с новой финансовой политикой за один год, чтобы принять новый семилетний бюджет до выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2019 года.

Так что "подарок", который преподнес Брюссель венгерскому премьеру Виктору Орбану на день рождения, может изрядно подпортить праздник имениннику. Ведь уже очевидно, что Венгрии и ее союзникам по антииммигрантской кампании предстоит диалог на повышенных тонах с Брюсселем и чем он завершится - принятием компромиссного бюджета или усилением центробежных тенденций в Евросоюзе, не берется предсказать никто.