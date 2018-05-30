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В WhatsApp появились групповые видеозвонки. Вот как это работает

30.05.2018,  
17:13
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователи WhatsApp начали постепенно получать доступ к новой функции - групповым голосовым и видеозвонкам.

К групповому звонку, который начинают два пользователя, можно впоследствии добавить еще двоих человек. Для этого нужно нажать на иконку с изображением стилизованного человека и значком "плюс", находящуюся в режиме разговора в правом верхнем углу экрана.

Стоит отметить, что групповые звонки поддерживает также Skype. В совместных звонках могут принимать участие до 25 человек, включая организатора.

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Первыми доступ к групповым видеочатам WhatsApp получили доступ пользователи iOS-гаджетов, позднее к ним смогли присоединиться счастливчики из числа обладателей аппаратов на Android, пишет Android Police.

Голосовые и видеозвонки (не групповые, а индивидуальные) поддерживаются многими мессенджерами, включая Telegram, Viber, Facebook Messenger, "ВКонтакте".

интернет
Фото: depositphotos.com
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