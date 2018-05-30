Венесуэльского полицейского обвинили в гибели 68 человек

Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила заместителя начальника полиции штата Карабобо Хосе Луиса Родригеса Рамиреса и ряд его подчиненных в гибели почти 70 человек при пожаре в изоляторе. Об этом надзорное ведомство сообщило на своей станице в Twitter.

"Замначальника полиции Карабобо и четверо сотрудников обвиняются в гибели 68 человек", - цитирует ТАСС сообщение генпрокуратуры.

Пожар произошел в изоляторе города Валенсия в марте этого года. Погибли 66 мужчин и две женщины. По некоторым данным, огонь вспыхнул после того, как на одного из сотрудников изолятора было совершено нападение.