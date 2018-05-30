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30.05.2018 13:26
Рубрика: Экономика

Верхние полки в вагонах для детей оборудуют ремнями безопасности

Текст: Ирина Невинная
Безопасность детей при перевозке к местам организованного отдыха станет выше, сообщила "РГ" вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Сенатор направила запрос в РЖД, и в компании сообщили, что предусмотрели большой комплекс мер, который должен обеспечить комфорт и безопасность детей во время поездки. В ответе РЖД на запрос сенатора сообщается, что утвержден специальный Порядок организации и обеспечения перевозок организованных групп детей к местам организованного отдыха. Он предусматривает как техническую, так и организационную составляющую.

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В частности, все вагоны для детей будут предоставляться только с минимальными сроками службы, в них обязательно проверят качество вентиляции, кондиционирования, позаботятся об исправности электрооборудования и водоснабжения. Верхние полки в вагонах для детей, отметила сенатор, теперь будут оборудованы ремнями безопасности.

- Очень важно, что готовность пассажирских составов для детей теперь будет оценивать специальная комиссия, в состав которой войдут вместе с представителями Роспотребнадзора представители отправляющих организаций, - отметила Галина Карелова. - Без соответствующего заключения поезд не может быть отправлен в путь.

В этом году на всех вокзалах должны работать специальные бригады, чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку групп детей. Предусмотрены действия и на случай возможных сбоев в движении, чтобы минимизировать потери времени.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Около полумиллиона детей должно быть перевезено по железной дороге этим летом, - сказала Карелова, - Надеемся, что и РЖД, и полиция, и другие службы, которые включены в обеспечение безопасности детей, будут работать четко и слаженно. Вопрос безопасности детского отдыха остается приоритетным для Совета Федерации, в течение всего сезона будет вестись регулярный мониторинг ситуации в регионах, заключила сенатор.

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