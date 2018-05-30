Об этом просил ВККС глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на основании документов, поступивших в следственное ведомство. Судейский статус Барановой был приостановлен после того, как против нее возбудили дело о подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве по части 4 статьи 33, по статье 291 и по части 4 статьи 159 УК РФ.
На основании материалов уголовного дела суд определил заключить Баранову под стражу на два месяца, начиная с момента ее фактического задержания.
Но дело в том, что обвиняемая в криминальных действиях судья еще 2013 году уехала за границу и с тех пор ни разу не возвращалась. Точно установлено, что она находится в США и получила вид на жительство.
У членов Высшей квалифколлегии судей вызвал замешательство только один момент - механизм уведомления Барановой о времени заседания, на которые обычно приглашается предполагаемый виновник. Но поскольку судья находится в международном розыске и вручить ей повестку оказалось невозможным, представление было решено рассмотреть в ее отсутствие.
В обсуждении подобных представлений, как правило, участвуют адвокаты обвиняемого судьи. Но, как выяснилось в ходе заседания, все защитники расторгли соглашения с Барановой, и в ВККС ее никто не представлял.
По версии следствия, Ирина Баранова помогла бизнесменам Михаилу Чернову и Михаилу Балакиреву, которые пытались провести рейдерский захват части особняка в центре Москвы. Здание на Гоголевском бульваре, д. 3, принадлежало коммерческой фирме. Как утверждают представители следствия, за сто тысяч евро и четыре тысячи долларов судья пообещала, что уговорит свою коллегу вынести "нужное" решение - о признании права собственности на особняк площадью 920 квадратных метров и стоимостью 50 миллионов долларов за другой компанией.