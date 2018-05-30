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Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась на заключение под стражу бывшей судьи Арбитражного суда города Москвы Ирины Барановой.

Об этом просил ВККС глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на основании документов, поступивших в следственное ведомство. Судейский статус Барановой был приостановлен после того, как против нее возбудили дело о подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве по части 4 статьи 33, по статье 291 и по части 4 статьи 159 УК РФ.

На основании материалов уголовного дела суд определил заключить Баранову под стражу на два месяца, начиная с момента ее фактического задержания.

Но дело в том, что обвиняемая в криминальных действиях судья еще 2013 году уехала за границу и с тех пор ни разу не возвращалась. Точно установлено, что она находится в США и получила вид на жительство.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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У членов Высшей квалифколлегии судей вызвал замешательство только один момент - механизм уведомления Барановой о времени заседания, на которые обычно приглашается предполагаемый виновник. Но поскольку судья находится в международном розыске и вручить ей повестку оказалось невозможным, представление было решено рассмотреть в ее отсутствие.

В обсуждении подобных представлений, как правило, участвуют адвокаты обвиняемого судьи. Но, как выяснилось в ходе заседания, все защитники расторгли соглашения с Барановой, и в ВККС ее никто не представлял.

По версии следствия, Ирина Баранова помогла бизнесменам Михаилу Чернову и Михаилу Балакиреву, которые пытались провести рейдерский захват части особняка в центре Москвы. Здание на Гоголевском бульваре, д. 3, принадлежало коммерческой фирме. Как утверждают представители следствия, за сто тысяч евро и четыре тысячи долларов судья пообещала, что уговорит свою коллегу вынести "нужное" решение - о признании права собственности на особняк площадью 920 квадратных метров и стоимостью 50 миллионов долларов за другой компанией.

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