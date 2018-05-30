Военные в Сирии опровергли новое наступление боевиков на Пальмиру

Представитель вооруженных проправительственных формирований в Сирии опроверг сообщения СМИ о якобы начавшемся наступлении боевиков ИГ ("Исламского государства", запрещена в РФ) на позиции армии САР в провинции Хомс.

"Ни одна из позиций сирийской армии в провинции Хомс не подвергалась нападениям ИГ или кого-нибудь другого. Сообщения об этом полностью неверны", - цитирует РИА Новости военного.

По его словам, последний раз боевики атаковали позиции сирийской армии на прошлой неделе в районе поселения Хмейма на восточной границе провинции Хомс, в 160 километрах от города Пальмира.

Ранее ряд арабских СМИ сообщили о наступлении ИГ в сирийской пустыне в провинции Хомс в направлении города Пальмира.