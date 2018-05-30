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Вышел трейлер фильма, сюжет которого контролируется зрителем

Новость 30.05.2018, 12:35 | Текст: Генри Достоевский
Фото: vimeo.com
Фото: vimeo.com

Появился трейлер научно-фантастического во всех смыслах фильма "Момент", чей сюжет постоянно изменяется, чтобы не дать зрителю заскучать.

Похоже, проекты вроде "Мозаики" и иные интерактивные нейрофизиологические эксперименты (к примеру, "Человек и его дом" 1967 года или "Ночная игра" 2016 года) побудили и ученых присоединиться к этому любопытному направлению в развитию киноиндустрии. И, что немаловажно, вне зависимости от результата этого эксперимента, у будущего кинематографа уже появляются весьма радужные перспективы. Безусловно, внедрение таких технологий в первую очередь будет весьма интересно производителям продолжительных историй, основанных на вовлечении зрителя в процесс создания.

Фото: youtube.com/ Flickering Myth
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Отмечается, что для считывания показателей утомляемости зрителя от происходящего на экране будет использоваться специальный прибор (контроллер-гарнитура EEG), который будет учитывать и фиксировать электрическую активность мозга конкретного зрителя.

Сама лента, режиссером которой стал ученый Ричард Рамчурн, длится около получаса, но любопытно не это: подчеркивается, что материала для всех возможных вариантов развития истории было отснято в разы больше: озвучивается цифра в 101 триллион (!) возможных комбинаций развития сюжета.

Согласно синопсису, действие развернется в мире будущего, где альтернативные собратья "Скайнета" - компьютеры всех мастей и модификаций - начинают источать угрозу для всего населения планеты. Будут затронуты вопросы влияния социальных медиа на общение между людьми (привет, "Черное зеркало") и то, как взращиваются идеологии с крайне правым уклоном.

Цель работы - показать степень ответственности людей перед собой и миром, а также зафиксировать реакцию на постправду.

Впервые картину покажут 7 июня в рамках кинофестиваля в Шеффилде, в специально оборудованном медиамобиле.

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