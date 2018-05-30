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30.05.2018 07:14
Рубрика: В мире

Забастовка нефтяников в Бразилии признана незаконной

В Бразилии забастовка работников нефтяной промышленности, которая должна начаться в среду, признана незаконной. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны по трудовым спорам, передает РИА Новости.

Акции бразильской Petrobras рухнули после снижения цен на дизтопливо

Если стачка все же состоится, профильные профсоюзы должны будут выплачивать в качестве штрафа за каждый забастовочный день 500 тысяч реалов (134 тысячи долларов).

Запретить забастовку ранее через суд потребовали власти Бразилии и государственная компания Petrobras. Они считают стачку политической и незаконной.

Нефтяники требуют изменения ценообразования на топливо и отставки главы Petrobras. С 21 мая из-за повышения цен на дизельное топливо бастовали дальнобойщики. Это привело к перекрытию дорог и сбоям в поставках товаров. В итоге президент Мишел Темер объявил о решении снизить цены на топливо.
 

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