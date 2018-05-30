Забастовка нефтяников в Бразилии признана незаконной

В Бразилии забастовка работников нефтяной промышленности, которая должна начаться в среду, признана незаконной. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны по трудовым спорам, передает РИА Новости.

Если стачка все же состоится, профильные профсоюзы должны будут выплачивать в качестве штрафа за каждый забастовочный день 500 тысяч реалов (134 тысячи долларов).

Запретить забастовку ранее через суд потребовали власти Бразилии и государственная компания Petrobras. Они считают стачку политической и незаконной.

Нефтяники требуют изменения ценообразования на топливо и отставки главы Petrobras. С 21 мая из-за повышения цен на дизельное топливо бастовали дальнобойщики. Это привело к перекрытию дорог и сбоям в поставках товаров. В итоге президент Мишел Темер объявил о решении снизить цены на топливо.

