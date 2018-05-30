Захарова прокомментировала появление Бабченко на публике

В историю с инсценированным покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве заложен пропагандистский эффект. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект - очевидно", - написала Захарова на своей странице в Facebоok.

Ранее в среду Аркадий Бабченко появился перед журналистами на брифинге, организованном главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком.