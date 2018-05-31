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Рубрика: В мире

Асад ответил на оскорбления Трампа в свой адрес

Президент Сирии прокомментировал резкие высказывания в свой адрес.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Асад: Трамп не контролирует США

Напомним, в апреле на фоне информации о химической атаке в городе Дума глава Белого дома назвал Башара Асада "животным".

"Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Трамп хотел показать свою сущность - вот и все", - цитирует лидера Сирии РИА Новости. Асад подчеркнул, что прислушивается к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали. "А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично", - подытожил политик.

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