Асад: Сирия может справиться с террористами за год

Сирийские власти могли бы справиться с террористами за год, если бы им не поступала помощь извне, заявил в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.

"Каждое успешное наступление, победа, каждый освобожденный район приближают нас к завершению конфликта. Если бы не вмешательство извне, нам потребовалось бы на это не больше года", - отметил Асад.

Президент Сирии затруднился назвать дату окончания войны. "Однако мы к этому приближаемся, это очевидно", - уточнил политик.

По оценкам Асада, страны Запада во главе с США продолжают поддерживать террористов и препятствуют политическому процессу решения конфликта. "Они делают это, и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию", - не сомневается президент.

Власти Сирии планируют восстановить контроль над всей территорией страны без оглядки на США, "хотя противники стараются отодвинуть нашу победу", - считает сирийский руководитель.

Для стабилизации ситуации в Сирии нужна поддержка России. "И в то же время нам нужно избежать глупых действий со стороны американцев", - заключил Башар Асад.