Австрийские математики высчитали, кто выиграет ЧМ-2018
Рассуждения специалистов опубликованы на сайте журнала Econpapers, однако они не содержат откровений. Фаворитом мирового первенства названа сборная Бразилии. Ее главным конкурентом должна стать Германия.
Способ вычисления не таит в себе ничего революционного. Математики не стали утруждаться скрупулезным подбором данных о каждой из команд-участниц ЧМ-2018, а попросту сделали выкладки на основании букмекерских коэффициентов. Справедливости ради, стоит отметить, что они изучили рынок 26 ведущих букмекерских контор мира, что существенно снижает погрешность. Однако, как известно, букмекеры не провидцы, и любая неожиданность может свести ценность прогноза к нулю.
Вместе с тем, если он сбудется, это станет лучшим результатом для сборной России за всю ее историю выступлений на ЧМ. Ученые предположили, что наша команда займет 12-е место в условной сводной таблице турнира. Иными словами, она выйдет из группы и завершит выступление в первом же раунде плей-офф - 1/8 финала. Учитывая, что в случае выхода сборной России из группы она с очень высокой долей вероятности попадет на Испанию или Португалию, такой прогноз кажется вполне реальным. Впрочем, как уже было сказано, чемпионат мира может преподнести самые неожиданные сюрпризы. А наша команда, хочется надеяться, сможет выступить гораздо лучше, чем того ожидают математики, берущие в расчет лишь цифры.
Главными претендентами на победу в мировом первенстве, помимо Бразилии (вероятность успеха - 16,6%) и Германии (15,8%), ученые считают Испанию (12,5%) и Францию (12,1%). Аутсайдерами же турнира, как ожидается, будут Панама, Саудовская Аравия, Тунис и Иран. Возвращаясь к сборной России, отметим, что ее шансы на выход из группы оцениваются в 65%.
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