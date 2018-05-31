Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
31.05.2018 22:37
Рубрика: Спорт

Австрийские математики высчитали, кто выиграет ЧМ-2018

Австрийские ученые предсказали победителя чемпионата мира по футболу-2018 в России. Свой прогноз они сделали на основании математических вычислений.
Текст: Данила Жиляев

Рассуждения специалистов опубликованы на сайте журнала Econpapers, однако они не содержат откровений. Фаворитом мирового первенства названа сборная Бразилии. Ее главным конкурентом должна стать Германия.

Способ вычисления не таит в себе ничего революционного. Математики не стали утруждаться скрупулезным подбором данных о каждой из команд-участниц ЧМ-2018, а попросту сделали выкладки на основании букмекерских коэффициентов. Справедливости ради, стоит отметить, что они изучили рынок 26 ведущих букмекерских контор мира, что существенно снижает погрешность. Однако, как известно, букмекеры не провидцы, и любая неожиданность может свести ценность прогноза к нулю.

Фото: Roscosmos/Flickr
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

Вместе с тем, если он сбудется, это станет лучшим результатом для сборной России за всю ее историю выступлений на ЧМ. Ученые предположили, что наша команда займет 12-е место в условной сводной таблице турнира. Иными словами, она выйдет из группы и завершит выступление в первом же раунде плей-офф - 1/8 финала. Учитывая, что в случае выхода сборной России из группы она с очень высокой долей вероятности попадет на Испанию или Португалию, такой прогноз кажется вполне реальным. Впрочем, как уже было сказано, чемпионат мира может преподнести самые неожиданные сюрпризы. А наша команда, хочется надеяться, сможет выступить гораздо лучше, чем того ожидают математики, берущие в расчет лишь цифры.

Главными претендентами на победу в мировом первенстве, помимо Бразилии (вероятность успеха - 16,6%) и Германии (15,8%), ученые считают Испанию (12,5%) и Францию (12,1%). Аутсайдерами же турнира, как ожидается, будут Панама, Саудовская Аравия, Тунис и Иран. Возвращаясь к сборной России, отметим, что ее шансы на выход из группы оцениваются в 65%.

Новости чемпионата
В период ЧМ-2018 Россию посетят до полутора миллионов болельщиков 22:45
В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу 16:24
Проезд на ЧМ-2018 через Беларусь: что нужно знать болельщикам 13:58
В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю" 12:46
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса 13:40

Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

"Роскосмос" показал подборку снимков всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу. Фотографии 12 площадок сделаны в очень высоком разрешении с помощью специальной аппаратуры

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии 30.05.2018

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии

Национальная команда провела предпоследнюю игру перед чемпионатом мира. В контрольном матче в Инсбруке россияне уступили Австрии. Из положительных моментов можно отметить возвращение в сборную Игнашевича

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира 30.05.2018

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира

Лионель Месси признался, что не считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира. Что касается соперников по группе, то больше всего футболист опасается нигерийцев. Также он считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче

Александр Самедов: Задача номер один - выйти из группы 30.05.2018

Александр Самедов: Задача номер один - выйти из группы

Конкуренция за место в составе не должна иметь значения для игроков сборной России перед домашним ЧМ-2018. Об этом, а также о весельчаке Дзюбе, о строгом Капелло, о впечатлениях от Бразилии и о многом другом "РГ" рассказал полузащитник нашей национальной команды Александр Самедов