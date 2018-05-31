Автомобиль из кортежа Порошенко сбил мальчика на велосипеде

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве. Автомобиль Volkswagen, следовавший в качестве автомобиля сопровождения кортежа украинского президента Петра Порошенко, сбил 13-летнего велосипедиста.

Инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Григоренко. Мальчик госпитализирован. По предварительным сведениям, у ребенка зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

Как отмечает РИА Новости, сам президент следовал в одном из автомобилей примерно в километре позади Volkswagen. В аппарате главы государства сведения о ДТП не подтвердили.

Кстати, это не первый случай с кортежем Порошенко. В марте один из автомобилей из президентского автопарка сбил в центре столицы 87-летнего пенсионера.