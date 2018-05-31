Башар Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Страны Запада во главе с США продолжают поддерживать террористов в Сирии, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT. Он отметил, что эти действия препятствуют политическому процессу решения конфликта в САР.

"В ответ на успехи сирийской армии, развитие политического процесса и общее улучшение ситуации, движение в сторону стабильности наши противники стараются отодвинуть от нас победу" - сказал Башар Асад. Противниками он назвал "Запад во главе с США и их марионетками в Европе и их наемники в Сирии"

Как уточнил сирийский лидер, "наша задача - действовать быстрее, чем они". Он выразил уверенность в успехе, впрочем, затруднился назвать точные сроки.