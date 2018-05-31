Бизнесмены предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций

Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" направила в Госдуму предложение предусмотреть в Гражданском кодексе РФ положение, закрепляющее возможность для российских физлиц и компаний, чьи права и законные интересы нарушены в результате западных санкций, возможность требовать через суд возмещения нанесенного им вреда. Как материального, так и морального.

"Целесообразно определить в федеральном законодательстве и то, что действия (бездействие) в целях исполнения зарубежных санкционных решений может нанести вред правам и законным интересам неопределенного круга лиц, в результате чего органы прокуратуры РФ получат дополнительные полномочия, позволяющие им принимать участие в защите страны, ее граждан и организаций от недружественных действий иностранных государств", - говорится в сообщении.

При этом в "Деловой России" поддержали предлагаемое законопроектом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" изменение, предусматривающее ответственность за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению зарубежных санкций, в том числе посредством предоставления соответствующих рекомендаций и передачи сведений.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях. Согласно ему, в ответ на недружественные действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции, Россия может ввести собственные ограничения.