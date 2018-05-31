ЦБ запустит единый реестр вкладов физлиц

Банк России планирует запустить единый реестр вкладов физлиц для борьбы с забалансовыми вкладами. Об этом заявила в четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции Международной ассоциации страховщиков депозитов.

Набиуллина сообщила, что при очистке банковского сектора регулятор столкнулся с вопиющими случаями забалансовых вкладов. "Мы считаем эту проблему достаточно серьезной, она затрагивает интересы граждан и граждане попадают в очень сложную ситуацию", - цитирует главу ЦБ ТАСС. Для решения этой проблемы регулятор планирует запустить единый реестр вкладов физлиц.

Набиуллина также уточнила, что сейчас в процессе ликвидации находятся более 300 финансовых организаций с активами на четыре триллиона рублей.

В мае 2017 года о том, что регулятор рассматривает вопрос создания единого реестра вкладчиков, говорил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Подразумевалось, что в реестре в оперативном режиме должны происходить контроль и выверка данных учета банка с данными учета Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ.

Забалансовыми называются вклады, вся сумма или часть которых выведена за баланс банка, и не попадает в реестр вкладов АСВ. Зачастую вклады выводятся за баланс без ведома клиентов. После отзыва лицензии информация о реальных средствах вкладчиков в банке нередко оказывается утерянной или уничтоженной.

По статистике АСВ, рекордным по забалансовым вкладам стал 2016 год, когда с ними столкнулись более 72 тысяч клиентов девяти банков, пытавшиеся вернуть средств на 59,5 миллиарда рублей. В 2017 году актуальность проблемы снизилась: по данным АСВ, с забалансовыми вкладами столкнулись около 12 тысяч человек, пытавшиеся вернуть 11 миллиардов рублей.

С приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России в 2013 году ЦБ отозвал около 400 банковских лицензий. По ее словам, основная часть работы по очищению банковского сектора уже проведена, а через два-три года она будет завершена полностью.