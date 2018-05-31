Чем йога в воде лучше традиционной йоги на суше?

Большинство из нас не умеет избавляться от негативных мыслей и эмоций и по-настоящему расслабляться, не прибегая к сильнодействующим препаратам, в том числе алкоголю. Аквайога, или йога в воде, - это отличный способ отпустить все, что нас беспокоит и волнует. А все потому, что вода - мощный антистрессовый фактор. Кроме того, у любых занятий в воде, даже у обычного плавания, почти нет противопоказаний.

Всего известно более 76 видов йоги, а йога в воде - новое слово в фитнесе. Хотя появилась она двадцать лет назад: метод придумала Франсуаза Фридман, британская антрополог и инструктор по плаванию.

Считается, что аквайога безопаснее хатха-йоги, или силовой практики. А в чем-то даже и приятнее. Во-первых, мы принимаем столь приятные организму водные процедуры. И это не просто скучное плавание взад-вперед от бортика до бортика. Во-вторых, быстрее подтягиваем и прорабатываем все типы мышц. А в-третьих, вода в сочетании с асанами из йоги дает большой заряд энергии.

А еще аквайогой можно заниматься даже тем, кто не умеет плавать: занятия проходят на мелкой воде (на глубине не более 140 см), и в некоторых случаях можно держаться за бортик. Не потерять равновесие помогают специальные приспособления: нудлс - легкая каучуковая палка, которая прекрасно удерживает тело в воде.

Аквайога - это смесь асан (буквально асана - "положение тела") из хатха-йоги, стретчинга - растяжки, дыхательных техник и легкой медитации. Все упражнения адаптированы для вертикального положения тела. В хатха-йоге асаны выполняются стоя, сидя, лежа и даже вниз головой. Занятие йогой в воде проходит под расслабляющую музыку, некоторые позы нужно выполнять с закрытыми глазами, а в конце шавасана, только вертикальная (в хатха-йоге "поза трупа", когда лежа, слегка расставив ноги и руки, расслабляя поочередно все мышцы, мы отпускаем напряжение).

Начало - разминка: наклоны. Второй этап - работа с ногами и позвоночником. В комплекс может входить поза воина - одна нога согнута в колене и отведена вперед, у другой ноги стопа развернута под углом 45 градусов, руки вытянуты параллельно полу; или скрутка - разворот туловища на 180 градусов, держась за нудлс. И третий этап - медитация. Когда, подняв руки над головой и закрыв глаза, мы представляем, что держим черный шар, сотканный из наших негативных эмоций, который мы мысленно отпускаем восвояси.

Кстати

Крутим педали под водой

Быстро похудеть к лету поможет аквасайкл. Это еще один новый вид водного фитнеса - сайкл (групповая тренировка на стационарных велосипедах) на специальном велотренажере только под водой. Конструкция велосипедов очень похожа на те, что стоят в обычном зале. Он статичный с педалями, но без увеличения или уменьшения сопротивления и несколько выше обычного. Плавность хода обеспечена: никаких сложных имитаций катания по песку или в гору, как на обычном велотренажере, когда педали сильно сопротивляются и приходится отрывать пятую точку, чтобы их прокрутить. Акварайд кажется легче по сравнению с обычным сайклом: большая нагрузка в воде ощущается иначе. Очень часто на сайкл-тренировках участники жалуются, что начинает болеть поясница. В акварайде такого нет. Вес тела в воде распределяется равномерно, нагрузка на суставы гораздо меньше, и акварайд - тренировка, в которой задействованы одновременно все группы мышц: и ноги, и верхняя половина туловища. Еще один интересный момент - нижняя часть тела под водой не так разогревается, как верхняя. А это позволяет быстрее восстановиться после тренировки. Ведь всем, кто хотя бы раз крутил педали в группе на стационарном велосипеде, знакомо это чувство невероятной усталости после занятия: в голове никаких мыслей, тело разогрето до предела, зато потом - огромный прилив бодрости и хорошего настроения. Кстати, из-за сопротивления воды за одну тренировку на таком велотренажере мы сжигаем больше калорий, а значит, быстрее получаем красивый силуэт к лету.

Прямая речь

Аквайога для всех возрастов и для любого веса

5 вопросов об аквайоге

На них отвечает тренер клуба "Территория фитнеса" Наталья Конькова.

Кому нельзя заниматься аквайогой?

- Противопоказаний практически нет. Единственное серьезное ограничение - эпилепсия и проблемы с кожей - различные дермиты.

В чем главная польза занятий?

- Что такое йога? Это управление дыханием, своим внутренним миром. Почему так часты микроинсульты и инсульты? Потому что мы не готовы к вызовам, даже самым минимальным, - сразу начинаем сильно переживать. Аквайога освобождает мысли, учит гармонии. Вода - это то место, в котором ты полностью расслабляешься и смываешь с себя все проблемы. Плюс прорабатываем каждый суставчик, грудную клетку, диафрагму, прямые мышцы живота - почти все мышцы в наклонах - и массируем почти все органы в скрутках. Плюс, когда мы работаем в зале и решаем немного отдохнуть, наш пот остается на коже и зашлаковывает нам кожный покров. Вода же все это смывает и, кстати, помогает бороться с целлюлитом.

А хатха-йога - все-таки это определенная проработка мышечного волокна в динамических упражнениях, менее нацеленная на работу с эмоциями. Если у человека большой вес или есть травмы позвоночника, проблемы с суставами, он не пойдет на обычную йогу на коврике. А аквайога для любого возраста и любого веса. Она повышает эластичность сосудов, выравнивает дыхание и стабилизирует сердечный ритм. Улучшается состояние позвоночника - прорабатывается шейный отдел, работают все нервные окончания позвоночного столба.

Сколько длится занятие?

- Максимум 45 минут. Если дольше, то может случиться переохлаждение. Все-таки тренировка низкой интенсивности.

Почему занятие проходит на мелкой воде?

- Не чувствуя землю под ногами, мы не расслабляемся. А в аквайоге важна максимально комфортная атмосфера.

В чем главные преимущества перед аквасайклом?

- Цель аквайоги - расслабление. Когда мы крутим педали под водой, то это максимальная работа мышечного волокна, это физика. Это тяжелее, интенсивнее, и не всем подходит. Если есть проблемы с суставами или травмы позвоночника, голеностопа, то аквасайкл противопоказан, а аквайога - нет. В любом случае консультируйтесь с тренером.