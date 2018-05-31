Первая ракетка России Дарья Касаткина, которая в мировом рейтинге занимает 14-ю строчку, выполнила задачу-минимум на "Ролан Гаррос", добравшись до третьего круга грунтового "Большого шлема". И в прошлом, и в позапрошлом годах Касаткина вылетала из одиночной сетки как раз на этой стадии соревнований. В этом году она попробует пройти дальше.

На старте Открытого чемпионата Франции Касаткина обыграла эстонку Кайю Канепи (6:4, 6:1), потом - бельгийку Кирстен Флипкенс (6:3, 6:3). Следующей соперницей будет Мария Саккари. Гречанка, как и наша теннисистка, любит грунт, хорошо двигается по корту. К тому же сейчас она находится в отличной форме и уже бьет национальные рекорды. Саккари стала первой теннисисткой из Греции после Элени Данилиду, пробившейся в третий круг "Ролан Гаррос" в 2003 году, сумевшей повторить этот результат. Но Касаткина тоже чувствует себя достаточно уверенно на кортах в Париже .

- Турнир только начался, ощущения усталости нет, ведь у меня не было затяжных матчей, - приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA. - Но я также заявлена в паре с Дашей Гавриловой. Так что стараюсь беречь эмоции, потому что это очень важно. Не хочу погружаться в свои мысли, потому что нужно чувствовать момент.

В мужском турнире Карен Хачанов продолжает в одиночку представлять российский теннис. Он успешно преодолел барьер второго раунда, обыграв испанца Гильермо Гарсию-Лопеса со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 6:7 (0:7), 6:3. Правда, по ходу матча у Карена возникли проблемы с голеностопом, и он даже брал медицинский тайм-аут.

- В первом сете все было хорошо. Во втором я тоже вел в счете, но в какой то момент случился спазм стопы. Очень больно было наступать на ногу, двигаться, - сказал Хачанов в интервью телеканалу Eurosport. - Стало тяжелее играть. Нужно было действовать более рискованно, в два удара. Хорошо, что получилось взять сет на тай-брейке. От обезболивающих полегчало. Но в третьей партии подустал, энергия ушла, поэтому на тай-брейке не сложилось. Рад, что в четвертом сете получилось дожать соперника. Надеюсь, с ногой ничего серьезного. Хочется снова дойти до четвертого круга, как в прошлом году. Пока это мой лучший результат на "Больших шлемах".

Между тем Анастасия Павлюченкова, которая приехала в Париж с титулом из Страсбурга, дальше второго круга пройти не смогла. Причем проиграла она не кому-нибудь, а своей партнерше по выступлению в паре австралийке Саманте Стосур. Накануне они одержали совместную победу, а потом Настя уступила в одиночке - 2:6, 6:7 (1:7).