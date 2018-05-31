Девушку спасли от свадьбы с братом с помощью iPhone

Гражданка Великобритании стала жертвой похищения, и полиции удалось спасти девушку с помощью функции "Найти iPhone". Невероятную историю описало издание The Telegraph.

В 2016 году 17-летняя девушка поехала из Великобритании в Бангладеш к своим родственникам. Оказалось, что родители хотят выдать ее за двоюродного брата и заставить их завести детей для того, чтобы мужчина получил британское гражданство. Заложнице угрожали и насильно удерживали ее в стране, и тогда она связалась со своим парнем, который остался в Англии.

Молодой человек сообщил о происходящем британской полиции. Сотрудники правоохранительных органов связались с властями Бангладеша и определили местонахождение девушки с помощью функции "Найти iPhone". Родителей пленницы арестовали и признали виновными в похищении. Летом 2018 года состоится очередное судебное слушание, в ходе которого им назначат наказание.