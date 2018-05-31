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31.05.2018 19:00
Рубрика: Власть

Проекты с отдачей

Дмитрий Медведев провел переговоры с руководством Таджикистана
Текст: Галина Мисливская ( Душанбе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
Россия и Таджикистан продолжат работу по укреплению двусторонних отношений в экономической и гуманитарной сферах, а также по развитию совместных проектов. Таковы итоги переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева с руководством республики, где он находится с официальным визитом.

Глава российского кабмина прибыл в Душанбе в среду вечером и сразу по прилету провел краткую беседу со своим таджикским коллегой Кохиром Расулзода.

Официальная часть визита началась в четверг с возложения венка к памятнику Исмоили Сомони, первому правителю таджикского государства. После чего Дмитрий Медведев отправился на встречу с президентом республики Эмомали Рахмоном. Глава Таджикистана поздравил российского премьера с назначением и заверил, что для Таджикистана Россия является важнейшим стратегическим партнером, отношения с которым будут углубляться.

   Доля России в товарообороте Таджикистана составляет практически четверть

Затем состоялись российско-таджикские переговоры глав правительств. "Переговоры прошли в доверительном, конструктивном ключе и в очередной раз подтвердили, что наши страны связывают крепкие, стратегические отношения", - сказал Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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В присутствии двух премьеров были подписаны три документа. Это межправительственное соглашение о средней школе номер семь в Кулябе, а также два межведомственных меморандума о сотрудничестве в сфере антимонопольного регулирования и кадастра.

Доля России в товарообороте Таджикистана "составляет практически четверть", отметил Медведев. "Объем двусторонней торговли в прошлом году рос не так, как мы бы хотели, но по итогам первого квартала этого года отмечено зримое увеличение - почти на 20 процентов", - добавил премьер.

В ближайшем будущем стороны намерены предпринять дальнейшие шаги по поддержанию экспорта, активизации работы по крупнейшим совместным проектам, в первую очередь - по Сангтудинской ГЭС-1. "В ходе переговоров мы на эту тему обменялись предложениями", - сказал премьер-министр РФ. "Это самый главный наш проект, самый масштабный. Там, конечно, есть определенные проблемы, в том числе с финансированием. Но я считаю, что такая перспективная станция может включиться в региональные проекты, CASA-1000 и так далее", - добавил Медведев.

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Также будет продолжен начатый в прошлом году совместный образовательный проект по направлению в школы Таджикистана российских учителей-предметников. По словам главы кабмина, к 1 сентября этого года сюда приедет более 50 российских педагогов. Расширяется и сотрудничество в сфере высшей школы. "Российское высшее образование неизменно востребовано в Таджикистане. На текущий учебный год для республики выделено 618 государственных стипендий", - отметил Медведев.

В ходе беседы двух премьеров была затронута также тема трудовой миграции из Таджикистана в РФ. Объем трансграничных переводов физических лиц в эту республику, по данным Банка России, в 2017 году составил более 2,5 миллиарда долларов, это 35,4 процента к ВВП страны. "Нами были намечены дальнейшие действия по рассмотрению и изучению вопросов, связанных с продлением срока регистрации граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации, упрощением требований для получения патента для осуществления трудовой деятельности. Была обсуждена тематика правового статуса членов семей мигрантов и студентов", - рассказал Кохир Расулзода. Он также отметил важность проведения запланированных в 2018 году Дней культуры Таджикистана в РФ и Дней Душанбе в Санкт-Петербурге.

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