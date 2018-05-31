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31.05.2018 14:26
Рубрика: Культура

Рождественская представила на "Красной площади" свой первый триллер

Текст: Инга Бугулова
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В первый день книжного фестиваля "Красная Площадь" в шатре, посвященном художественной литературе, с читателями встретилась Екатерина Рождественская - известный фотограф, переводчик и, конечно, писатель. Она представила свою новую книгу "Девочка с Патриарших".

Это подлинная история, знать о которой в первую очередь нужно родителям подростков, уверена автор.

В литературе Екатерина Рождественская человек далеко не новый ("Жил-были, ели-пили", "Двор на Поварской", "Зеркало"), однако вышедшее в этом году творение - история совсем другого порядка.

- Это мой первый триллер. Я никогда их не писала, и вот вдруг случилось так, что мне рассказали страшную историю, и я просто бросилась писать. Мне кажется, что это педагогически-лечебная книга. Я очень хочу, чтобы ее прочитали родители, ведь зная такие истории, можно многое предотвратить: нужно разговаривать со своими детьми, быть с ними друзьями - это самое главное.

Фото: Российская газета
31 мая стартует книжный фестиваль "Красная площадь"

Поэтому педагогическая. А лечебная потому, что эта история произошла в детстве с моей подругой, и я думаю, что ей теперь станет легче, - подчеркнула Рождественская.

По ее словам, работа над произведением заняла полтора года, и простым это время назвать нельзя. Рождественская часто бывала до дворе, где произошли события, рассказанные ей буквально в трех предложениях, пыталась прожить их сама и "расшифровать" несколько строк в целую книгу.

- Мне самой было неловко и неприятно от этого романа. Я писала вечерами, и закрывала окна, проверяла двери. При этом здесь нет никакой мистики, это все про нашу жизнь и про людей.

Подробности сюжета автор раскрывать не стала, сказала только, что героиня - 11-летняя девочка, а это "самый тяжелый возраст, когда ты уже не ребенок, но еще не подросток". Кстати, это еще и первая книга Рождественской с иллюстрациями - оформляла ее мастер по гончарному ремеслу, с которым занимается писательница.

В ближайшее время Екатерина Рождественская думает взяться за книгу о Кутузовском, 9 - доме, где она жила до 70-х годов.

- Это 60-е - молодые родители, поездки, жизнь моих бабушек и прабабушек, соседи, - делится подробностями писательница. - И еще, очень хочется снять кино. Особенно по книге "Двор на Поварской". Но это будет непросто, ведь когда я пишу, у меня перед глазами фильм, и повторить его так, как вижу, сложная задача.

В планах еще написать детские сказки.

- В общем, все кроме стихов - это я вам обещаю, - заверила писательница.

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