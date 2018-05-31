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31.05.2018 17:41
Рубрика: Экономика

ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов

Страны Евросоюза, а также Канада и Мексика ответят Соединенным Штатам на введение пошлин на импорт стали и алюминия.

Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решение администрации Белого дома не оставляет ЕС никакого другого выбора, кроме как применить в отношении США ответные меры.

"Я обеспокоен этим решением. ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде", - цитирует РИА Новости заявление Юнкера.

По его словам, в последнее время Еврокомиссия активно работала с американскими властями для выработки совместного решения проблемы избыточных мощностей в сталелитейном секторе, поскольку ЕС также является пострадавшей стороной, а не источником проблемы.

Фото: Reuters
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"Именно поэтому мы полны решимости работать над структурными решениями вместе с нашими партнерами", - заявил Юнкер. И добавил, что Еврокомиссия будет отстаивать интересы ЕС в соответствии с международным торговым правом.

Аналогичным образом поступят и власти Канады и Мексики.

"Канада уже рассмотрела несколько [ответных] действий, и решение будет принято после их обсуждения с соответствующими профильными министрами и премьерами", - цитирует ТАСС сообщение канадского телеканала "Глобал ньюз", который, в свою очередь, ссылается на информированные источники в правительстве.

"Перед фактом пошлин, введенных США, Мексика применит равнозначные меры к различным продуктам, до суммы, сопоставимой с уровнем финансовых потерь [от пошлин]", - приводят агентства заявление мексиканского министерства экономики.

Напомним, пошлины на сталь и алюминий из ЕС и от партнеров по НАФТА США вводят с пятницы, 1 июня. Такие меры уже действовали в отношении многих стран-поставщиков этой продукции с 23 марта, но Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза получили отсрочку. Теперь такая отсрочка остается лишь у Аргентины.

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