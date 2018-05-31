ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты к ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила и не нашла признаков завышения цен на авиабилеты на рейсах на матчи ЧМ-2018. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из маршрутов до городов, где пройдут матчи, не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции.

При этом антимонопольщики рекомендуют болельщикам, которые не приобрели авиабилеты заранее, рассмотреть иные способы передвижения до мест проведения матчей. В ФАС напомнили, что владельцам паспорта болельщика и входного билета на матч предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, передает ТАСС.

Накануне в ФАС поступила жалоба от Общероссийского объединения пассажиров.

Организация провела мониторинг цен на билеты в города, где пройдут матчи, который показал, что средняя цена на билеты во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск - 37812 рублей (рост цены в 6,5 раза), Волгоград - 38686 рублей (рост более чем в 6 раз), Казань - 30413 рублей (рост почти в 6 раз), Екатеринбург - 27212 рублей (рост в 4,5 раза), Ростов-на-Дону - 21142 рубля (рост почти в 4 раза).