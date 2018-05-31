Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
31.05.2018 09:51
Рубрика: Экономика

ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты к ЧМ-2018

Текст: Нина Егоршева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила и не нашла признаков завышения цен на авиабилеты на рейсах на матчи ЧМ-2018. В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из маршрутов до городов, где пройдут матчи, не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции.

В Петербурге турист заплатил почти 300 тысяч рублей за трансфер

При этом антимонопольщики рекомендуют болельщикам, которые не приобрели авиабилеты заранее, рассмотреть иные способы передвижения до мест проведения матчей. В ФАС напомнили, что владельцам паспорта болельщика и входного билета на матч предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, передает ТАСС.

Накануне в ФАС поступила жалоба от Общероссийского объединения пассажиров.

Организация провела мониторинг цен на билеты в города, где пройдут матчи, который показал, что средняя цена на билеты во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск - 37812 рублей (рост цены в 6,5 раза), Волгоград - 38686 рублей (рост более чем в 6 раз), Казань - 30413 рублей (рост почти в 6 раз), Екатеринбург - 27212 рублей (рост в 4,5 раза), Ростов-на-Дону - 21142 рубля (рост почти в 4 раза).

Новости чемпионата
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Как будет работать московский транспорт во время ЧМ-2018 30.05.2018
Матч с Уругваем может стать решающим для России на групповом этапе 30.05.2018
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 30.05.2018
Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии 30.05.2018

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии

Национальная команда провела предпоследнюю игру перед чемпионатом мира. В контрольном матче в Инсбруке россияне уступили Австрии. Из положительных моментов можно отметить возвращение в сборную Игнашевича

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира 30.05.2018

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира

Лионель Месси признался, что не считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира. Что касается соперников по группе, то больше всего футболист опасается нигерийцев. Также он считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет 30.05.2018

Александр Самедов: Артем Дзюба всегда разбавляет

Конкуренция за место в составе не должна иметь значения для игроков сборной России перед домашним ЧМ-2018. Об этом, а также о весельчаке Дзюбе, о строгом Капелло, о впечатлениях от Бразилии и о многом другом "РГ" рассказал полузащитник нашей национальной команды Александр Самедов

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу 28.05.2018

Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу

В среду сборная России по футболу проведет первый контрольный матч перед чемпионатом мира. В Инсбруке команда Станислава Черчесова встретится со сборной Австрии. После чего вернется в Москву, и продолжит тренировки на базе в Новогорске