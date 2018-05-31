Фильм "Собибор" получил приз имени Якова Каллера

На церемонии закрытия IV Московского международного кинофестиваля в Центре документального кино вручили призы победителям. Специальный приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм 2018 года на еврейскую тематику получила картина "Собибор" Константина Хабенского.

Яков Каллер - известный российский телепродюсер, работы которого неоднократно становились обладателями премии ТЭФИ. А на I Московском еврейском кинофестивале он получил награду "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России". В 2017 году Яков Александрович ушел из жизни, но на МЕКФ учредили специальный приз его имени. Вручает награду вдова телепродюсера.

Также на закрытии МЕКФ основной приз фестиваля "Ключ открытий" вручили победителям в четырех номинациях. Лучшим документальным короткометражным фильмом назвали "116 камер" Давины Пардо. Приз за лучший художественный короткометражный фильм был присужден анимационной картине Алексея Туркуса и Алексея Шелманова "Суета сует". Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стала картина "Into_нация Большой Одессы" режиссера Александра Бруньковского. Продюсер фильма - Сусанна Альперина - обозреватель "Российской газеты". Специальный приз жюри получил фильм "Менаше" Джошуа З. Вайнштейна. А лучшим полнометражным художественным фильмом стал "Фокстрот" израильского режиссера Самуэля Маоза. Эта картина уже была отмечена на крупнейших международных фестивалях, начиная с Венецианского, номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", теперь у нее будет еще один приз. Ранее почетным призом "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России" был награжден Владимир Машков за фильм "Папа".

Всего же на МЕКФ с 22 по 30 мая на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen (летнем кинотеатре Музея современного искусства "Гараж"), Центре документального кино, киноцентре "Октябрь", ГУМ Кинозале, Еврейском музее и Центре толерантности, кинотеатре "Звезда" сети Москино, были показаны более 50 художественных, документальных и короткометражных картин. Помимо кинопоказов, гости фестиваля посетили более 20 специальных мероприятий в форматах дискуссий, лекций, встреч с авторами фильмов и обсуждений картин с кинокритиками в рамках насыщенной образовательной программы.

"Фестиваль прошел удивительно насыщено. Пока даже сложно объективно оценить его итоги от огромного количества впечатлений от зрительских реакций, обсуждений, оживленных споров среди членов жюри. Безусловно, отдельным удовольствием была возможность обсуждать свой киновыбор с такой профессиональной командой жюри. Выбор победителей оказался очень сложным. Несколько картин лидировали в каждой номинации. Я очень рада, что такие яркие картины как "Фокстрот", "Менаше" и российский короткий метр "Суета сует" были отмечены жюри. Для меня, как программного директора фестиваля, это яркий показатель успеха, когда сложно выбрать лучшее из конкурсной программы. Также хочется отметить, что нам удалось собрать разностороннюю, живую публику вокруг фестиваля. Хочется отдельно поблагодарить всех наших зрителей", - подвела итоги Ваня Боуден, программный директор IV Московского еврейского кинофестиваля.

Илья Бачурин - известный продюсер, член жюри IV Московского еврейского кинофестиваля - сказал так: "Фестиваль вызывает у меня огромное количество эмоций, невероятно позитивных, и мое лично ощущение и моя уверенность, что фестиваль непременно должен расти и развиваться, потому что миссия, которую он несет, значительно больше, чем масштабы нынешнего фестиваля. Я надеюсь, и уверен, что найдутся те люди, которые помогут этому росту. Говорю это в первую очередь по итогам просмотров всех кинофильмов программы в разных номинациях, они прекрасны и заслуживают большей аудитории".

Фильмом-закрытия фестиваля стал специальный показ фильма "Невидимые" Клауса Рефле. История об оставшихся в Берлине после 1943 года, когда город был объявлен "свободным от евреев". Эта картина, сделанная в смешанном жанре, когда художественное кино сменяется документальным и наоборот, рассказывает о том, что из семи тысяч евреев, оставшихся в столице Германии во время Второй мировой, в живых остались лишь 1500. Конкретные истории нескольких из них - как они прятались, как выживали, кто им помогал, открывает неведомые зрителям ранее страницы истории. Русские солдаты показаны в фильме как освободители, приход которых в Берлин помог оставшимся выжить.