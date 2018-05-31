Финляндию обеспокоило решение США ввести пошлины на сталь

Официальный Хельсинки раскритиковал введенные Вашингтоном таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза.

"Ограничения являются искусственными, поскольку сталь и алюминий, импортируемые из стран ЕС, не угрожают национальной безопасности США. Это также не решит проблему избыточных мощностей, но работа по решению проблемы будет продолжаться на международных форумах, несмотря на решение США", - цитирует РИА Новости заявление министра по делам внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен.

По ее словам, Финляндия обеспокоена тем, как отразятся такие меры на конкурентоспособность бизнеса и рабочие места в Европе, а также в Соединенных Штатах.

"Мы также не можем игнорировать более широкие последствия для глобальной торговли и международной торговой системы", - отметила чиновница. И признала, что надеялась на отмену решения США.

Напомним, пошлины на сталь и алюминий из ЕС и от партнеров по НАФТА США вводят с пятницы, 1 июня. Такие меры уже действовали в отношении многих стран-поставщиков этой продукции с 23 марта, но Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза получили отсрочку. Теперь она осталась только у Аргентины.