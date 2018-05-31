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31.05.2018 18:09
Рубрика: Экономика

ФНС отложила запуск проекта "Прозрачный бизнес" до 1 августа

Текст: Юлия Кривошапко

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о переносе сроков запуска проекта "Прозрачный бизнес. Предполагалось, что это будет 1 июня. Новая дата - 1 августа 2018 года.

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Как пояснили "РГ" в ФНС, в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса, было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной.

С 1 августа в открытом доступе начнут публиковаться такие сведения, как суммы недоимок и задолженности компаний по пеням и штрафам, информацию о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение, данные о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, среднесписочную численность работников.

Ранее в ФНС отмечали, что подобная информация, размещенная в открытом доступе, поможет застраховать бизнесменов от недобросовестных контрагентов. Кроме того, она будет полезна и гражданам, которые находится в поисках работы. С помощью нового сервиса они смогут оценить репутацию потенциального работодателя.
 

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