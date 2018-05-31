ФНС заявила о снижении на четверть выездных налоговых проверок

Число выездных налоговых проверок по итогам I квартала 2018 года снизилось на 26 процентов - до 4,1 тысячи против 5,6 тысячи в январе-марте прошлого года. Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Тенденция уменьшения количества проверок продолжается уже несколько лет. При этом их эффективность растет. По словам Михаила Мишустина, это связано с риск-ориентированным подходом, который применяет ФНС.

Суть в том, что в план для проверок в первую очередь включаются налогоплательщики, которые используют агрессивные схемы уклонения от уплаты налогов по результатам анализа данных АСК "НДС-2" (автоматизированная система контроля за возмещением - прим. Ред.).

"Планируя проверку, необходимо четко видеть ее возможные результаты. Если по ряду налогов отсутствуют риски, то приоритет нужно отдавать тематическим налоговым проверкам по НДС и налогу на прибыль, - подчеркнул Михаил Мишутисн. - Если речь идет о схемах, то планировать проверку необходимо совместно с правоохранительными органами. При этом работать нужно как с бенефициарами, так и с организаторами "фирм-однодневок". Невозможно создать чистую среду устраняя лишь последствия".

По результатам выездных и камеральных проверок ФНС в I квартале 2018 года было взыскано 57 миллиарда рублей. Аналитическая работа, без проведения налоговых проверок, дополнительно обеспечила поступление в бюджет 12 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем за анлогичный период 2017 года.