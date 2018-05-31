ФСБ и МВД ликвидировали подпольных оружейников в 14 регионах России

Масштабную операцию против подпольных оружейников провела ФСБ совместно с МВД, сообщает ТАСС. Оперативники пресекли в 14 регионах страны каналы незаконной поставки оружия в РФ.

Следственные действия проводились в отношении 32 граждан, которые были причастны к приобретению, изготовлению и сбыту вооружения.

Отмечается, что было изъято 83 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя, около 4000 патронов, а также свыше 5 кг пороха и 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, удалось прекратить деятельность 4 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Помимо этого, был задержан гражданин РФ, который находился в федеральном розыске.